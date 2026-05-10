Біля Одеси внаслідок ДТП спалахнуло три автомобілі: що відомо про постраждалих (фото)

Внаслідок автомобільної аварії, яка супроводжувалася пожежею, загинула 1 особа, ще 5 — постраждали.

Пожежа внаслідок ДТП біля Одеси

Пожежа внаслідок ДТП біля Одеси / © ГУ ДСНС в Одеській області

У селі Лиманка біля Одеси внаслідок дорожньо-транспортної пригоди виникло загорання одразу трьох легкових автомобілів.

Про це повідомили в управлінні ДСНС в Одеській області.

Автомобільна аварія сталася пізно увечері 9 травня.

Рятувальники прибули на місце події та оперативно ліквідували пожежу.

Внаслідок ДТП загинула 1 особа, ще 5 — постраждали.

Усі обставини події встановлює поліція.

Нагадаємо, раніше у Черкаській області сталася смертельна аварія, в якій загинули двоє працівників ТЦК та цивільний.

