Біля Одеси внаслідок ДТП спалахнуло три автомобілі: що відомо про постраждалих (фото)
Внаслідок автомобільної аварії, яка супроводжувалася пожежею, загинула 1 особа, ще 5 — постраждали.
У селі Лиманка біля Одеси внаслідок дорожньо-транспортної пригоди виникло загорання одразу трьох легкових автомобілів.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в Одеській області.
Автомобільна аварія сталася пізно увечері 9 травня.
Рятувальники прибули на місце події та оперативно ліквідували пожежу.
Внаслідок ДТП загинула 1 особа, ще 5 — постраждали.
Усі обставини події встановлює поліція.
