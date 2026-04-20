- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 1 хв
Біля Рівного стався вибух: є травмовані
Поблизу Рівного прогримів потужний вибух на підприємстві: є постраждалі.
Поблизу Рівного стався вибух, внаслідок якого відомо про вісьмох травмованих, один із них — у тяжкому стані.
Про це передає поліція Рівненської області.
«20 квітня, близько 13-ї на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух із подальшим займанням. Пожежу локалізовано», — йдеться в повідомленні.
На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини інциденту встановлюються.
