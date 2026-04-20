ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
1 хв

Біля Рівного стався вибух: є травмовані

Поблизу Рівного прогримів потужний вибух на підприємстві: є постраждалі.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Вісім поранених після вибуху на Рівненщині: подробиці надзвичайної події.

Поблизу Рівного стався вибух, внаслідок якого відомо про вісьмох травмованих, один із них — у тяжкому стані.

Про це передає поліція Рівненської області.

«20 квітня, близько 13-ї на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух із подальшим займанням. Пожежу локалізовано», — йдеться в повідомленні.

На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, у Чернігові сталася стрілянина на вулиці.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie