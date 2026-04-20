Біля Рівного стався вибух: є травмовані

Вісім поранених після вибуху на Рівненщині: подробиці надзвичайної події.

Поблизу Рівного стався вибух, внаслідок якого відомо про вісьмох травмованих, один із них — у тяжкому стані.

Про це передає поліція Рівненської області.

«20 квітня, близько 13-ї на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух із подальшим займанням. Пожежу локалізовано», — йдеться в повідомленні.

На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини інциденту встановлюються.

