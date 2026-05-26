Біля Рівного вчитель фізкультури побив 16-річного підлітка після зауваження про шум

Школа у Великій Омеляні на Рівненщині

Біля Рівного вчитель фізкультури вдарив 16-річного учня після зауваження через шумну поведінку.

Про це передає поліція Рівненської області.

Інцидент стався у селі Велика Омеляна Рівненського району.

До поліції звернулася 39-річна мати із повідомленням про те, що вчитель завдав тілесні ушкодження її неповнолітньому сину.

Як з’ясувалося, група підлітків відпочивала в альтанці у центрі села. Близько 16 години поруч проходив вчитель фізкультури, який зробив їм зауваження через шумну поведінку. У подальшому між чоловіком та підлітками виник конфлікт. Під час сутички 42-річний рівнянин вдарив неповнолітнього в область живота.

Неповнолітній разом із матір’ю звернувся до лікарні, де наразі проходить обстеження.

Згодом правоохоронці уточнили, що, за результатами освідування встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння — 2,8 проміле.

