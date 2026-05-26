ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Біля Рівного вчитель фізкультури побив 16-річного підлітка після зауваження про шум

Вчитель фізкультури після зауваження через шумну поведінку побив 16-річного учня на Рівненщині.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Школа у Великій Омеляні на Рівненщині

Школа у Великій Омеляні на Рівненщині

Біля Рівного вчитель фізкультури вдарив 16-річного учня після зауваження через шумну поведінку.

Про це передає поліція Рівненської області.

Інцидент стався у селі Велика Омеляна Рівненського району.

До поліції звернулася 39-річна мати із повідомленням про те, що вчитель завдав тілесні ушкодження її неповнолітньому сину.

Як з’ясувалося, група підлітків відпочивала в альтанці у центрі села. Близько 16 години поруч проходив вчитель фізкультури, який зробив їм зауваження через шумну поведінку. У подальшому між чоловіком та підлітками виник конфлікт. Під час сутички 42-річний рівнянин вдарив неповнолітнього в область живота.

Неповнолітній разом із матір’ю звернувся до лікарні, де наразі проходить обстеження.

Згодом правоохоронці уточнили, що, за результатами освідування встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння — 2,8 проміле.

Нагадаємо, що у Вінницькій області 23-річний вчитель підстеріг двох своїх колишніх учнів і зарізав їх ножем.

Схожа трагічна історія раніше сталася на Житомирщині. Тоді 23-річний вчитель ліцею вбив 17-річного хлопця, ще одного, 18-річного, поранив. Юнаки були двоюрідними братами і раніше у нього вчилися.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie