Сина запхали у бус: біля ТЦК на Житомирщині військовий напав на поліцейського

Військовий

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У Житомирській області військовий побив поліцейського біля будівлі ТЦК, бо туди доставили його сина. Поліцейський отримав перелом носа, а також крайовий скол зуба верхньої щелепи.

Про це повідомляє Судово-Юридична газета.

Суд встановив, що інспектори сектору реагування патрульної поліції Звягельського районного відділу поліції ГУНП у Житомирській області несли службу на території територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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У цей час на територію ТЦК прибув військовий, який, як встановило слідство, розпочав словесний конфлікт з одним із поліцейських. Під час конфлікту обвинувачений завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю. Унаслідок цього він отримав синець у ділянці носа з переходом у навколоочні ділянки, перелом кісток носа зі зміщенням, крововилив та садно слизової оболонки верхньої губи, а також крайовий скол першого зуба верхньої щелепи.

Відповідно до висновку експерта ці ушкодження віднесено до легких тілесних ушкоджень.

Побачив, як його сина витягли із машини

За словами військового, того дня йому зателефонував син і повідомив, що працівники поліції везуть його до ТЦК. Після цього він прибув до ТЦК, де побачив, як його сина витягли з автомобіля. Він пояснив, що намагався захистити сина, однак працівники поліції цьому перешкоджали.

Тоді між ним та одним із поліцейських виник конфлікт, під час якого він ударив поліцейського спочатку головою, а потім рукою. Після цього до нього були застосовані кайданки.

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Він додав, що на момент розгляду справи його сина вже мобілізували, однак він не знає його місце проходження служби.

Крім того, він повідомив, що ще до ухвалення вироку переказав потерпілому 15 тис. грн поштовим переказом як часткове відшкодування моральної шкоди, однак потерпілий ці кошти не отримав.

У судовому засіданні він щиро розкаявся у вчиненому, погодився з юридичною кваліфікацією своїх дій та не заперечував проти проведення скороченого судового розгляду.

Затриманий був у розшуку

Потерпілий поліцейський пояснив, що під час несення служби вони затримали чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Після затримання його доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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За словами потерпілого, військовий, який прибув до ТЦК, поводився агресивно та намагався розпочати бійку, тому він хотів його заспокоїти, однак у відповідь отримав удари.

Він додав, що внаслідок отриманих ушкоджень переніс операцію через перелом носа і перебував на лікуванні протягом одного місяця та у цей період не отримував заробітної плати. Крім того, він повідомив, що після події у соціальних мережах, зокрема у Facebook, були поширені публікації негативного характеру.

Рішення суду

Обвинувачений повністю визнав свою вину та підтвердив, що викладені в обвинувальному акті обставини відповідають дійсності.

Під час судових дебатів прокурор просив призначити обвинуваченому покарання у виді п’яти років позбавлення волі та звільнити його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю три роки та поклавши обов’язки, передбачені статтею 76 КК України.

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Суд визнав винним військового та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

«Враховуючи особу обвинуваченого, його ставлення до скоєного, усвідомлення протиправності своїх дій і позицію прокурора, він не є особою, небезпечною для суспільства», — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, від 1 липня на військовозобов’язаних, які у розшуку, чекають зміни.

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