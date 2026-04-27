Біля ЗАЕС стався вибух після атаки дрона: є жертва

Внаслідок влучання безпілотника РФ у транспортну майстерню біля майданчика окупованої Запорізької атомної електростанції загинув водій.

Про інцидент, що стався вранці 27 квітня, повідомило МАГАТЕ у соцмережі X.

Повідомляється, що удар припав по об’єкту поблизу промислового майданчика станції. Наразі на місці працює команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на ЗАЕС. Представники агентства розслідуватимуть обставини атаки та продовжать моніторинг ситуації.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив на неприпустимості подібних атак.

«Удари по АЕС або поблизу них можуть загрожувати ядерній безпеці та не повинні відбуватися», — заявив Рафаель Ґроссі.

Ситуація на станції залишається під наглядом міжнародних спостерігачів.

