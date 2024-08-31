Білий дім відмовився відправляти фахівців для ремонту F-16 в Україні: у WSJ назвали причину

У Штатах сподіваються, що європейські країни візьмуть на себе більшу частину, а можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16.

В адміністрації президента США Джо Байдена відхилили пропозицію військових спрямувати американських підрядників до України для обслуговування західної військової техніки, зокрема, з винищувачами F-16.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США.

Зазначається, що відома спровокована побоювання щодо безпеки. Зокрема, дебати про відправлення американських цивільних осіб в Україну стали критичнішими з прибуттям F-16.

Крім того, розвідка висловила стурбованість у зв’язку з перспективою нападу Росії на американських підрядників в Україні.

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Своєю чергою у Штатах сподіваються, що європейські країни візьмуть на себе більшу частину, а можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16.

"Без цивільних американських підрядників, які обслуговують літаки, Україні буде важко підтримувати F-16 у робочому стані. Однак, судячи з усього, відправка американців в Україну, як і раніше, залишається червоною лінією для Білого дому", - пише видання.

Також ми писали, чи може задіяти Україна F-16 для ударів по території РФ.

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