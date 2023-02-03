"Білий квиток" під час війни: як отримати і кому видають

"Білий квиток" — це спеціальний документ, який видається призовникові військово-лікарською комісією. Він звільняє чоловіка від служби в армії навіть під час мобілізації. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як законно отримати білий квиток і коли його видають.
"Білий квиток" в Україні: що означає цей документ
"Білим квитком" документ прозвали в народі. В ньому зазначається висновок військово-лікарської комісії щодо непридатності чи часткової придатності чоловіка до служби в армії за станом здоров'я чи інших причин. В Україні існує три категорії такого документу:
- обмежено придатний до військової служби;
- непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;
- непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.
Тобто у воєнний час всі чоловіки, які потрапили під першу та другу категорії, можуть призиватися до служби в армії, але лише в тилу. А ось ті, хто отримав третю категорію, повністю звільняються від військових обов'язків незалежно від віку.
Воєнний стан і "білий квиток": куди можуть і не можуть призвати
Згідно з "Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", яке було затверджене Міністерством оборони України, чоловіки, які потрапили до першої і другої категорії (обмежено придатні до військової служби та непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час) можуть бути призвані для служби в таких підрозділах:
- навчальні заклади;
- військові комісаріати, установи, організації;
- частини забезпечення.
Тобто, хоча чоловіки, які отримали від військово-лікарської комісії "білий квиток" дійсно можуть призвати в армію, їх точно не візьмуть в плавсклад, морпіхи чи десантно-штурмові війська.
"Білий квиток" і перетин кордону
В умовах воєнного стану за кордон можуть виїхати лише чоловіки віком до 18 та після 60 років, а також ті, хто має:
- посвідчення про відстрочення від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
- висновок військово-лікарської комісії про непридатність.
Тобто, якщо у чоловіка є "білий квиток" і він отримав третю категорію (непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку), то він може перетнути кордон у воєнний час.
Хвороби, за яких видають "білий квиток"
В чинному законодавстві України передбачена низка хвороб, за наявності яких чоловіка можуть тимчасово не взяти в армію чи взагалі не мобілізувати. Серед них:
- Хвороби ока та придаткового апарату (зокрема, взагалі не призивають людей з різко вираженим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах, глаукомою обох очей, відшаруванням та розривом сітківки на обох очах, астигматизмом будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій, з короткозорістю чи далекозорістю будь-якого з меридіанів більше 12,0 діоптрій).
- Хвороби органів травлення (зокрема, виразкова хвороба шлунка та/або дванадцятипалої кишки, езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, апендикс, хвороба Крона тощо).
- Хвороби ендокринної системи (особливо, якщо захворювання впливає на загальний стан організму).
- ВІЛ (чоловіки, які є носіями безсимптомного ВІЛ, вважаються придатними до служби).
- Вроджені аномалії, недостатній фізичний розвиток та травми (якщо недоліки сильно виражені і заважають нормальній життєдіяльності).
- Захворювання шкіри та кісток (люди з атопічним дерматитом, поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, важкими формами артрозів і артритів, ревматоїдним Васкулітом тощо).
- Захворювання крові (непридатними вважаються чоловіки зі швидко прогресуючими і значними порушеннями функцій крові).
- Захворювання сечостатевої системи (зокрема, тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит тощо).
- Захворювання нервової системи (зокрема, гострі менінгіти, енцефаліти, мієліти тощо).
- Захворювання органів дихання (зокрема, емфізема, хронічний бронхіт, пневмоконіоз тощо).
- Захворювання системи кровообігу (зокрема, серцева недостатність ІІ-Б-ІІІ стадії, гіпертонічна хвороба ІІІ стадії, ішемічна хвороба серця з серцевою недостатністю ІІ-Б-ІІІ стадії, інфаркт головного мозку, інсульт та інші).
- Захворювання вуха (непридатні, якщо є повна глухота на обидва вуха).
- Інфекційні хвороби органів травлення та шкіри (не допускаються до служби призовники з гонококовою, трихомонадною і іншими інфекціями).
- Новоутворення (лише онкохворі з невиліковними діагнозами не підлягають службі).
- Розлади психіки та поведінки (не допускаються до мобілізації особи з вираженими стійкими розладами психіки).
- Туберкульоз (повністю не допускаються такі чоловіки).
- Гепатити (непридатними є лише пацієнти з тяжкими формами вірусних гепатитів).
- Геморой (чоловіки обмежено придатні до служби у воєнний час).
Як отримати "білий квиток" в Україні
Оскільки це всього лише категорія, яку приписують призовнику у військовому квитку, то алгоритм отримання у них ідентичний. Потрібно звернутися до військового комісаріату за місцем прописки, маючи при собі такі документи:
- заява;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду;
- копія документа про освіту (в разі наявності);
- копія свідоцтва про одруження (в разі наявності);
- копія свідоцтва про народження дитини (в разі наявності);
- приписне свідоцтво;
- медична картка;
- три фотографії 3х4 (на звороті вказати прізвище).
Там чоловік буде направлений на проходження медичної комісії, яка й визначить категорію придатності.
Чи можна "білий квиток" купити на законних підставах
Звичайно, купити "білий квиток" законно не можна. В Україні з початку дії воєнного стану СБУ викрило чимало військових медиків, які подібні документи продавали призовникам. Варто запам'ятати: купівля "білого квитка" карається законом!
Як виглядає документ і чому він "білий"
"Білий квиток" так прозвали ще за часів СРСР. Вся справа в тому, що тоді чоловіки, які були непридатними до служби в армії, отримували документ на аркуші білого кольору. Однак в той час їх направляли не у військові частини, а в тил. А ось ті документи, на яких стояла позначка "придатний до служби" були червоними.
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