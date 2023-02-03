"Білий квиток" під час війни: як отримати і кому видають

"Білий квиток" — це спеціальний документ, який видається призовникові військово-лікарською комісією. Він звільняє чоловіка від служби в армії навіть під час мобілізації. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як законно отримати білий квиток і коли його видають.

"Білий квиток" в Україні: що означає цей документ

"Білим квитком" документ прозвали в народі. В ньому зазначається висновок військово-лікарської комісії щодо непридатності чи часткової придатності чоловіка до служби в армії за станом здоров'я чи інших причин. В Україні існує три категорії такого документу:

обмежено придатний до військової служби;

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Тобто у воєнний час всі чоловіки, які потрапили під першу та другу категорії, можуть призиватися до служби в армії, але лише в тилу. А ось ті, хто отримав третю категорію, повністю звільняються від військових обов'язків незалежно від віку.

Воєнний стан і "білий квиток": куди можуть і не можуть призвати

Згідно з "Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", яке було затверджене Міністерством оборони України, чоловіки, які потрапили до першої і другої категорії (обмежено придатні до військової служби та непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час) можуть бути призвані для служби в таких підрозділах:

навчальні заклади;

військові комісаріати, установи, організації;

частини забезпечення.

Тобто, хоча чоловіки, які отримали від військово-лікарської комісії "білий квиток" дійсно можуть призвати в армію, їх точно не візьмуть в плавсклад, морпіхи чи десантно-штурмові війська.

"Білий квиток" і перетин кордону

В умовах воєнного стану за кордон можуть виїхати лише чоловіки віком до 18 та після 60 років, а також ті, хто має:

посвідчення про відстрочення від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Тобто, якщо у чоловіка є "білий квиток" і він отримав третю категорію (непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку), то він може перетнути кордон у воєнний час.

Хвороби, за яких видають "білий квиток"

В чинному законодавстві України передбачена низка хвороб, за наявності яких чоловіка можуть тимчасово не взяти в армію чи взагалі не мобілізувати. Серед них:

Хвороби ока та придаткового апарату (зокрема, взагалі не призивають людей з різко вираженим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах, глаукомою обох очей, відшаруванням та розривом сітківки на обох очах, астигматизмом будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій, з короткозорістю чи далекозорістю будь-якого з меридіанів більше 12,0 діоптрій). Хвороби органів травлення (зокрема, виразкова хвороба шлунка та/або дванадцятипалої кишки, езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, апендикс, хвороба Крона тощо). Хвороби ендокринної системи (особливо, якщо захворювання впливає на загальний стан організму). ВІЛ (чоловіки, які є носіями безсимптомного ВІЛ, вважаються придатними до служби). Вроджені аномалії, недостатній фізичний розвиток та травми (якщо недоліки сильно виражені і заважають нормальній життєдіяльності). Захворювання шкіри та кісток (люди з атопічним дерматитом, поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, важкими формами артрозів і артритів, ревматоїдним Васкулітом тощо). Захворювання крові (непридатними вважаються чоловіки зі швидко прогресуючими і значними порушеннями функцій крові). Захворювання сечостатевої системи (зокрема, тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит тощо). Захворювання нервової системи (зокрема, гострі менінгіти, енцефаліти, мієліти тощо). Захворювання органів дихання (зокрема, емфізема, хронічний бронхіт, пневмоконіоз тощо). Захворювання системи кровообігу (зокрема, серцева недостатність ІІ-Б-ІІІ стадії, гіпертонічна хвороба ІІІ стадії, ішемічна хвороба серця з серцевою недостатністю ІІ-Б-ІІІ стадії, інфаркт головного мозку, інсульт та інші). Захворювання вуха (непридатні, якщо є повна глухота на обидва вуха). Інфекційні хвороби органів травлення та шкіри (не допускаються до служби призовники з гонококовою, трихомонадною і іншими інфекціями). Новоутворення (лише онкохворі з невиліковними діагнозами не підлягають службі). Розлади психіки та поведінки (не допускаються до мобілізації особи з вираженими стійкими розладами психіки). Туберкульоз (повністю не допускаються такі чоловіки). Гепатити (непридатними є лише пацієнти з тяжкими формами вірусних гепатитів). Геморой (чоловіки обмежено придатні до служби у воєнний час).

Як отримати "білий квиток" в Україні

Оскільки це всього лише категорія, яку приписують призовнику у військовому квитку, то алгоритм отримання у них ідентичний. Потрібно звернутися до військового комісаріату за місцем прописки, маючи при собі такі документи:

заява;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

копія документа про освіту (в разі наявності);

копія свідоцтва про одруження (в разі наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (в разі наявності);

приписне свідоцтво;

медична картка;

три фотографії 3х4 (на звороті вказати прізвище).

Там чоловік буде направлений на проходження медичної комісії, яка й визначить категорію придатності.

Чи можна "білий квиток" купити на законних підставах

Звичайно, купити "білий квиток" законно не можна. В Україні з початку дії воєнного стану СБУ викрило чимало військових медиків, які подібні документи продавали призовникам. Варто запам'ятати: купівля "білого квитка" карається законом!

Як виглядає документ і чому він "білий"

"Білий квиток" так прозвали ще за часів СРСР. Вся справа в тому, що тоді чоловіки, які були непридатними до служби в армії, отримували документ на аркуші білого кольору. Однак в той час їх направляли не у військові частини, а в тил. А ось ті документи, на яких стояла позначка "придатний до служби" були червоними.

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