На ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

Про це повідомив у своєму зверненні в суботу, 2 травня, президент України Володимир Зеленський.

За його словами, підозрілі дії на території держави-сателіта РФ відбувалися напередодні, 1 травня.

«Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати», — попередив український президент.

Зеленський наголосив, що Україна готова захищати своїх людей та свій суверенітет.

«Кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України», — додав український лідер, натякаючи на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Загроза з Білорусі — що відомо

Нагадаємо, командир спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев з посиланням на дані розвідки заявив, що Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ з території Білорусі у поєднанні з білоруськими підрозділами.

Нещодавно самопроголошений президент Олександр Лукашенко під час наради за підсумками комплексної перевірки армії наголосив, що Білорусь має бути готовою до повноцінних бойових дій.

Згодом Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу до білоруської армії та прикордонної служби.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Кремль зацікавлений у тому, щоб втягнути Білорусь у повноцінну війну проти України. Горизонт планування наступальних операцій може бути розтягнутий на роки вперед.

