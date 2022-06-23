Білорусь дозволила українцям відвідувати свої ліси: прикордонники попередили про небезпеку

Білорусь дозволила українцям відвідувати свої ліси: прикордонники попередили про небезпеку

Білорусь дозволила українцям з прикордонних районів відвідувати ліси для збору грибів та ягід.

Проте це - провокація, оскільки на білорусько-українському кордоні перебувають військові та правоохоронці Білорусі.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в Медіацентрі Україна – Укрінформ

"Кілька днів тому прикордонний комітет білорусі дозволив українцям з прикордонних районів Рівненської області відвідувати ліси для збору дикоросів. Таке рішення прийнято в односторонньому порядку, це провокація. Ніяких переговорів з цього приводу не проводилась. Безпека наших громадян на території цієї країни залишається під питанням", - повідомив Демченко.

Він також додав, що на кордоні з Білорусь тримає сім батальйонів та окремі підрозділи МВС. Також у прикордонних районах проводяться заходи з інженерного облаштування і фіксується застосування засобів РЕБ.

Нагадаємо, голова української розвідки розповів, чи є загроза нападу Білорусі на Україну.

Читайте також: