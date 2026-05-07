Білорусь готує полігони та логістику біля України: у ДПСУ оцінили загрозу наступу РФ із півночі

Республіка Білорусь продовжує розвивати мережу полігонів, доріг та артилерійських позицій на українському напрямку. Попри відсутність наразі ударного угруповання російських військ розбудована логістика дозволяє ворогові оперативно перекинути сили в разі ухвалення відповідного рішення.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Що відбувається в Білорусі — подробиці

За словами речника ДПСУ, загроза з північного напрямку залишається постійною. Хоча нові об’єкти не розташовані впритул до кордону, вони створюють необхідні умови для базування військ РФ.

«Уся ця інфраструктура, яку продовжує розбудовувати Білорусь, вона не розташована в безпосередній близькості до кордону з Україною, але на напрямку кордону з нашою державою. Це і логістика, і полігони, і бази, які будь-якої миті Білорусь може надати для російських сил, якщо РФ ухвалить рішення перекинути сили до РБ», — зазначив він.

Чи є війська РФ у Білорусі — що відомо

Андрій Демченко додав, що зараз на білоруській території немає підрозділів РФ, здатних здійснити повторне вторгнення. Проте не виключені провокації для дестабілізації та розтягування українських Сил оборони. Він нагадав, що значний контингент був виведений ще наприкінці минулого року.

«Наприкінці 2023 року Росія вивела близько 10–12 тисяч військових, які проходили там підготовку. Після завершення навчань вони виводилися на територію Росії для того, щоб посилити їхні сили на лінії фронту. Але нових сил РФ не заводила», — пояснив він.

Наразі в Білорусі можуть залишатися лише невеликі групи російських військових, які забезпечують логістику та обслуговування авіації. Коментуючи ситуацію з безпекою, представник ДПСУ згадав про фіксацію повітряних цілей та інших засобів впливу, які використовує сторона агресора.

«Та активність, про яку ми говорили, ці повітряні цілі, які фіксуються в Білорусі біля кордону з Україною, а також використання тих самих повітряних куль для підтримки РФ — це все також впливає на безпеку нашого кордону», — підсумував Демченко.

Загроза наступу з Білорусі — останні новини

Нагадаємо, Білорусь будує полігони на кордоні з Україною і з її території залітають повітряні кулі з ретрансляторами для ворожих повітряних цілей. Такі кроки становлять загрозу для України.

Також українські прикордонники продовжують відстежувати ситуацію на білоруському напрямку та фіксують ознаки розвитку інфраструктури й логістичних можливостей. Йдеться, зокрема, про активність, яка потенційно може бути використана у взаємодії з РФ.

Раніше Жорін заявив, що наразі реальної загрози нового наступу з боку Білорусі немає, оскільки там не сформовано достатнього ударного угруповання військ.

