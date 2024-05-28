Білорусь і РФ розпочали спільні навчання авіації: в ДПСУ оцінили небезпеку

Білорусь розпочала навчання авіації та протиповітряної оборони за участі агресорки РФ. За діями їхніх військових стежать українські розвідники, "щоб розуміти наскільки вони можуть нести загрозу Україні".

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в телемарафоні.

З його слів, про навчання в сусідній республіці відомо. За ними стежать підрозділи розвідки Міноборони і ДПСУ. Наразі прикордонники "якоїсь зміни ситуації не відмічають",

"За останній час на кордоні з Білоруссю і будь-які дії по відношенню до України з цієї території не фіксувалися, і на щастя у РФ немає там підрозділів сухопутної складової, які б могли на даний момент нести загрозу нашій країні", - сказав він.

Навчання в Білорусі

Білоруське міноборони повідомило, що військові республіки розпочали навчання авіації та протиповітряної оборони за участі Росії. Вони триватимуть від 27 до 31 травня. Основні зусилля планують спрямувати на підготовку до прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу.

Зазначається, що до заходів залучають авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ Збройних сил Білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації повітряно-космічних сил Росії.

Зауважимо, моніторинги "Гаюн" інформували, що днями на білоруський аеродром "Барановичі" прилетіли перші від серпня 2023 року російські вертольоти - Мі-24 і Мі-8 ВКС. Згодом прилетіло ще шість гелікоптерів російської армії.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації заявляють, що російська пропаганда планує активізувати ІПсО щодо відкриття другого фронту з боку Білорусі. Найближчим часом очікують низку провокативних заяв вищого керівництва РФ та Білорусі з погрозами на адресу України.

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