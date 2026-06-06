Білорусь може повторити сценарій 2022 року: у ДПСУ попередили про загрозу для Києва

Білоруський військовий / © Міністерство оборони Білорусі

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Україна має враховувати ризик нових провокацій з боку Білорусі, зокрема на київському та західному напрямках, де подібні загрози вже фіксувалися на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв’ю Media Center Ukraine.

За його словами, білоруський напрямок і надалі залишається потенційним джерелом загроз для України.

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«Можуть бути провокації і по напрямку Києва. Можуть бути провокації по напрямку західної ділянки з метою перерізання логістичних шляхів. Це також спостерігалося і в 2022 році», — наголосив Демченко.

Речник ДПСУ підкреслив, що українські сили безпеки повинні враховувати навіть найгірші сценарії розвитку подій та бути готовими до можливих викликів.

«Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти», — зазначив він.

У Державній прикордонній службі наголошують, що, попри відсутність ознак безпосередньої загрози вторгнення з території Білорусі, ризик провокаційних дій на кордоні залишається актуальним, тому українські оборонці продовжують уважно стежити за ситуацією на північному напрямку.

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Загроза з Білорусі — що відомо

Нагадаємо, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що російські війська наразі присутні в Білорусі, але їхня кількість недостатня для здійснення повноцінної наступальної операції на північні регіони нашої держави.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що Україна зможе сама зупинити будь-які провокації з боку Білорусі, якщо матиме сильну армію та оборону.

Попри відсутність ударних угруповань на кордоні, Москва посилила тиск на Мінськ для залучення білоруських військ до війни, що підвищує ризики нових провокацій або повторного вторгнення.

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