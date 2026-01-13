Білорусь допомагає Росії скеровувати дрони на Україну: це заважає їх збивати

ППО / © tsn.ua

Використання повітряного простору та технічної бази Білорусі напряму впливає на ефективність роботи української ППО.

Про це в етері телеканалу «КИЇВ24» повідомив президент Всеукраїнської авіаційної організації Геннадій Хазан.

«Використовується частково повітряний простір Білорусі і засоби електронні, які розташовані на території країни. Керманичі цієї держави, по суті, дозволяють військовим РФ використовувати частотний ресурс, який належить Республіці Білорусь, для того, щоби керувати дронами», — зазначив Хазан.

Чому це важливо?

Використання білоруських частот та засобів РЕБ створює додаткові складнощі для українських мобільних вогневих груп та підрозділів радіоелектронної боротьби. Це дозволяє ворогу змінювати маршрути дронів у режимі реального часу, намагаючись обійти зони покриття ППО.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував важливі переговори щодо ППО і запевив, що «ракети на складах партнерів є».