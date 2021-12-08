Білорусь погрожує Україні "локальним конфліктом" через "недружню позицію"

У Варшаві заявивли, що Київ нібито проводить військові навчання прямо на лінії кордону, прикриваючи це боротьбою з мігрантами.

Білорусь звинуватили Україну в тому, що ми нібито "взяли курс на недружню позицію". Мовляв, Україна нібито зосереджує військові сили на українсько-білоруському кордоні. Внаслідок цього офіційна Варшава пригрозила можливим локальним конфліктом.

Про це повідомляє білоруський портал БЕЛТА.

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Державного секретар білоруського Радбезу Олександр Вольфович заявив, що Україна нібито "почала займати недружню позицію" стосовно Білорусі.

"Ми переважно приділяли увагу захисту західних кордонів — з Польщею, Литвою. Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у мирі, злагоді та добросусідстві. У нас єдине коріння та минуле. Але, мабуть, українське керівництво взяло курс не на миролюбну політику, вони дивляться на Захід (або їм диктують) і намагаються у вигляді боротьби з незаконною міграцією проводити якісь навчання", - сказав Вольфович.

Вольфович заявив, що Київ проводить військові навчання прямо на лінії кордону, прикриваючи це боротьбою з мігрантами.

"Чомусь українське керівництво їх (військові навчання - ред.) вирішило провести практично на державному кордоні під виглядом боротьби з нелегальною міграцією, розгортаючи угруповання збройних сил, важке озброєння, залучаючи гелікоптери та бойові літаки... Добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування. Це може призвести до локального конфлікту. Дуже б цього не хотілося", — наголосив Вольфович.

Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусі 5 грудня вручило військовому аташе України ноту протесту через начебто "порушення кордону" країни. Мовляв, український гелікоптер напередодні незаконно перетнув кордони Білорусі.

Новини світу: Білорусь вручила військовому аташе України ноту протесту

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