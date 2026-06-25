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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1214
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Білорусь посилює військову активність біля України: Зеленський різко відреагував

Україна закликала Білорусь зупинити будівництво військових об’єктів біля кордону.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

У Білорусі під впливом Росії завершують будувати військові дороги, а також бази для зброї та палива біля українського кордону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Напрямки розбудови військових об’єктів у Білорусі

За даними керівництва, у російських документах це будівництво безпосередньо пов’язують із завданнями так званої «сво».

«Це прикордонні напрямки Кобринь-Ковель, Іванове-Маневичі, Лунинець-Сарни, Речиця-Коростень та Гомель-Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої "сво"», — зауважив Зеленський.

Білорусь розбудовує військову інфраструктуру біля України / © Володимир Зеленський

Білорусь розбудовує військову інфраструктуру біля України / © Володимир Зеленський

Реакція Зеленського та вимоги України

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна вже попередила Білорусь через це будівництво та через будь-яку іншу співпрацю з Росією, яка затягує або розширює війну.

Білорусь розбудовує військову інфраструктуру біля України / © Володимир Зеленський

Білорусь розбудовує військову інфраструктуру біля України / © Володимир Зеленський

«Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані на деескалацію та мир, мають бути зроблені саме білоруською стороною», — заявив президент України.

Білорусь розбудовує військову інфраструктуру біля України / © Володимир Зеленський

Білорусь розбудовує військову інфраструктуру біля України / © Володимир Зеленський

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняв, що має «миролюбну позицію» і не хоче воювати проти українців, бо його режиму не потрібні нові землі чи ресурси.

Він заявив, що до нього нібито приїжджали «представники Зеленського», яких він спробував залякати наслідками у разі втягування Білорусі у війну, та закликав «не підштовхувати» Мінськ до конфлікту.

Також раніше Лукашенко заявив, що народи Білорусі, України та Росії в майбутньому нібито відновлять тісні відносини.

До слова, ще 19 червня Володимир Зеленський висунув ультиматум Лукашенкові, щоби той негайно припинив допомагати Росії. На виконання умов білоруському режиму дали рівно один тиждень.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1214
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