Білорусь посилює військову активність біля України: Зеленський різко відреагував

Володимир Зеленський / © Associated Press

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У Білорусі під впливом Росії завершують будувати військові дороги, а також бази для зброї та палива біля українського кордону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Напрямки розбудови військових об’єктів у Білорусі

За даними керівництва, у російських документах це будівництво безпосередньо пов’язують із завданнями так званої «сво».

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«Це прикордонні напрямки Кобринь-Ковель, Іванове-Маневичі, Лунинець-Сарни, Речиця-Коростень та Гомель-Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої "сво"», — зауважив Зеленський.

Білорусь розбудовує військову інфраструктуру біля України / © Володимир Зеленський

Реакція Зеленського та вимоги України

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна вже попередила Білорусь через це будівництво та через будь-яку іншу співпрацю з Росією, яка затягує або розширює війну.

Білорусь розбудовує військову інфраструктуру біля України / © Володимир Зеленський

«Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані на деескалацію та мир, мають бути зроблені саме білоруською стороною», — заявив президент України.

Білорусь розбудовує військову інфраструктуру біля України / © Володимир Зеленський

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняв, що має «миролюбну позицію» і не хоче воювати проти українців, бо його режиму не потрібні нові землі чи ресурси.

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Він заявив, що до нього нібито приїжджали «представники Зеленського», яких він спробував залякати наслідками у разі втягування Білорусі у війну, та закликав «не підштовхувати» Мінськ до конфлікту.

Також раніше Лукашенко заявив, що народи Білорусі, України та Росії в майбутньому нібито відновлять тісні відносини.

До слова, ще 19 червня Володимир Зеленський висунув ультиматум Лукашенкові, щоби той негайно припинив допомагати Росії. На виконання умов білоруському режиму дали рівно один тиждень.

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