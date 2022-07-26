Білорусь спільно з Росією проводять розвідку українських позицій на півночі - військовий експерт

Росія та Білорусь проводять повітряну розвідку українських позицій на двох напрямках.

Проте, оборонці України до цього готові і вражають ворожі "розвідники".

Про це в ефірі телеканалу ТСН повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Свідченням тому є те, що вчора на Волині був збитий ворожий безпілотник, запущений з території Білорусі.

"Та ситуація, яка виникла з безпілотником, що, на превеликий жаль, призвело до смерті українців, це не вперше таке явище. Білорусь спільно з Росією проводить розвідку українських позицій на Волинському і на Поліському напрямках. Це не стало новиною, до цього були готові, що свідчить про те, що цей безпілотник вразили", - сказав експерт.

Він додав, що на цей момент збільшення якогось контингенту білоруських чи російських сил на кордоні України з Білорусю немає.

Нагадаємо, що білоруські військові залучаються до заходів бойової підготовки на військових полігонах. На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

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