Білорусь терміново перевіряє армію: у ДПСУ пояснили, чи є загроза Україні

Білоруські військові

У Білорусі у суботу, 11 жовтня, почали терміново перевіряти бойову готовність армії. Однак активності поряд з кордоном України немає.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Зокрема, журналісти спитали у нього, чи є загроза для України від перевірки готовності білоруської армії. У відповідь Демченко зазначив, що перевірки вже не вперше, і це не припиняється.

Речник ДПСУ підкреслив, що Білорусь постійно буде нагнітати або ж погрожувати перевіркою боєготовності всієї армії чи окремих складових. Окрім того, будуть й спільні навчання з РФ. Проте треба тверезо оцінювати ситуацію.

«Тому треба тверезо оцінювати, що відбувається на території Білорусі. І, власне, готуватися до розвитку будь-яких подій», — пояснив Демченко.

Також речник ДПСУ відповів, чи є на кордоні з Україною активність білоруських військ, і загалом, чи несе цей напрямок загрозу для нашої країни.

«Щоб заспокоїти, поряд з нашим кордоном якоїсь активності і раніше не було, і станом на сьогодні немає. В той же час цей напрямок для нас як і раніше загрозливий», — резюмував він.

Нагадаємо, 11 жовтня Збройні сили Білорусі приведені у стан повної бойової готовності. Боєготовність перевіряють за наказом «президента» Олександра Лукашенка. Анонсовано, що частина підрозділів здійснить висунення в певні райони і виконає завдання, які вказані в розпорядженні.