ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
1 хв

Білорусь терміново перевіряє армію: у ДПСУ пояснили, чи є загроза Україні

Україні треба готуватися до розвитку будь-яких подій, зазначив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Білоруські військові

Білоруські військові

У Білорусі у суботу, 11 жовтня, почали терміново перевіряти бойову готовність армії. Однак активності поряд з кордоном України немає.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Зокрема, журналісти спитали у нього, чи є загроза для України від перевірки готовності білоруської армії. У відповідь Демченко зазначив, що перевірки вже не вперше, і це не припиняється.

Речник ДПСУ підкреслив, що Білорусь постійно буде нагнітати або ж погрожувати перевіркою боєготовності всієї армії чи окремих складових. Окрім того, будуть й спільні навчання з РФ. Проте треба тверезо оцінювати ситуацію.

«Тому треба тверезо оцінювати, що відбувається на території Білорусі. І, власне, готуватися до розвитку будь-яких подій», — пояснив Демченко.

Також речник ДПСУ відповів, чи є на кордоні з Україною активність білоруських військ, і загалом, чи несе цей напрямок загрозу для нашої країни.

«Щоб заспокоїти, поряд з нашим кордоном якоїсь активності і раніше не було, і станом на сьогодні немає. В той же час цей напрямок для нас як і раніше загрозливий», — резюмував він.

Нагадаємо, 11 жовтня Збройні сили Білорусі приведені у стан повної бойової готовності. Боєготовність перевіряють за наказом «президента» Олександра Лукашенка. Анонсовано, що частина підрозділів здійснить висунення в певні райони і виконає завдання, які вказані в розпорядженні.

Дата публікації
Кількість переглядів
309
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie