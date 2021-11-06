Білорусь відновила експорт електроенергії до України: заява Міненерго

Електроенергія почала надходити до української енергосистеми.

У Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що сьогодні, 6 листопада, відновили постачання електроенергії до України.

Про це йдеться у повідомленні білоруського Міненерго.

"Білоруська електроенергія почала надходити до української енергосистеми 6 листопада. Відповідно до підписаного контракту, поставки будуть здійснюватися протягом листопада", — заявили в міністерстві.

У відомстві також додали, що білоруська сторона сформувала графік постачання електрики з урахуванням технічних можливостей: режимів роботи енергосистеми та потужностей генеруючого обладнання.

Раніше очільник комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус у коментарі PavlovskyNEWS сказав, що поставки з Білорусі — "нормальна практика, адже Україна визнає Білорусь як державу".

"Є договір про взаємну аварійну допомогу. Була ситуація, коли ми надавали білорусам таку допомогу. Бувають ситуації, коли білоруси надають нам аварійну допомогу", — сказав Герус.

Нагадаємо, що у травні 2021 року НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

13 травня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо сертифікації оператора передавання електроенергії відповідно до вимог ЄС, що передбачає введення заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

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