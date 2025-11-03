Білорусь заявила про готовність направити миротворців до України, але є умова

Білоруська армія

Білоруські миротворці готові до можливого розгортання в Україні за наявності відповідного рішення. Про це заявив начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олексій Скабей.

Про це він сказав в інтерв’ю державному телеканалу СТВ, повідомляє 3 листопада білоруська служба «Радіо Свобода».

Скабей підкреслив, що щойно Білорусь отримає відповідне рішення, миротворчі сили «будуть готові переміститися до того чи іншого регіону для виконання завдань». Він зазначив, що участь у таких заходах є насамперед підняттям білоруського прапора, що свідчить про відкритість і відданість країни зобов’язанням, які було надано на Асамблеї ООН, членом якої є Білорусь.

Також це розглядається як важливий досвід для військових. Можливість миротворчої місії в Україні, наголосив Скабей, цілком залежить від згоди сторін.

«Тут усе залежить не лише від нас самих. Це залежить від того, як сторони ухвалять рішення між собою. Те, що ми готові надати їм допомогу на прохання обох сторін — ми завжди готові», — пояснив він.

Треба зазначити, що ця заява пролунала на тлі інтенсивних бойових дій і тоді, коли питання миротворчої місії під егідою ООН наразі не розглядається через зупинений переговорний процес між сторонами. Білорусь від лютого 2022 року активно підтримує Росію у її повномасштабній агресії проти України, надаючи логістичні послуги, військові бази та аеродроми для нападу. Олександр Лукашенко відкрито підтримує дії Росії, а Білорусь також звинувачують у сприянні депортації українських дітей.

Нагадаємо, за словами Ґітанаса Науседи, Вільнюс готовий надати війська та військові навчальні потужності для спільних сил союзників. Литовський президент наголосив, що питання миру в Україні не може вирішуватися без України.

Ми раніше інформували, що білоруський диктатор Лукашенко розповів, що провів п’ять годин у Кремлі, обговорюючи з Путіним, як обом країнам «вижити».

Також президент США Дональд Трамп вважає, що війну в Україні можливо закінчити протягом кількох місяців.