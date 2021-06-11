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Білоруси Польщі, Литви та України планують перекривати рух і пікетувати на прикордонних пунктах

Білоруси Польщі, Литви та України планують перекривати рух і пікетувати на прикордонних пунктах

Білоруси вимагають "введення ефективних санкцій проти терористичного режиму" та звільнення політв'язнів і відкриття наземних кордонів для громадян.

12 червня білоруси Польщі, Литви та України планують тимчасово перекривати рух і пікетувати на шести прикордонних пунктах з Білоруссю.

Про це повідомляє ексміністр культури Білорусі Павло Латушко. 

Вже тиждень білоруси Польщі та Литви пікетують прикордонні пункти з Білоруссю, вимагаючи від ЄС "введення ефективних санкцій проти терористичного режиму", а від білоруської влади - звільнення політв'язнів і відкриття наземних кордонів для громадян.

Вже завтра, 12 червня, відбудеться головний день багатоденного мітингу білорусів на кордоні - 3 країни та 6 прикордонних переходів:

  • Польща (Бобровник, Кузня, Тереспіль, Кукурики) - початок о 12:30;
  • Литва (Мядінінкай) - початок о 12:30;
  • Україна (Нові Яриловичі).

 Нагадаємо, через чергове загострення ситуації в Білорусі, кордон з Україною укріплюють. Що роблять і як це виглядає.

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