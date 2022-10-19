Білоруси занепокоїлися: військкомати почали масово розносити їм повістки

У Білорусі чоловіки почали масово отримувати повістки з вимогою з'явитися до військкоматів. У Міноборони РБ заспокоюють, повістки, нібито, роздають для "обліку даних".

Про це повідомляє "Гаюн".

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Міноборони Білорусі відреагувало на велику кількість повідомлень про отримання повісток білорусам для явки до військкоматів, нібито для уточнення даних.

"Громадяни викликаються для звіряння наявних даних шляхом особистого спілкування з ними за місцем роботи (навчання), а також за місцем проживання у місцевих органах влади та військових комісаріатах. При цьому виклик громадян для бесіди проводиться у робочому порядку, у тому числі телефоном та повістками", - повідомляють у Міноборони.

У відомстві наголосили, що заходи військово-облікової роботи мають виключно плановий характер, мають завершити до кінця року і що жодних мобілізаційних заходів у Білорусі не проводяться.

Тим не менш, стало відомо, що повістки розсилають зокрема демобілізованим дембелям 5-ї СЗГ у м. Мар'їна Гірка. Їх викликають на військові збори. Також є дані, що повістки надходять колишнім міліціонерам, робітникам низки гродненських підприємств, а також демобілізованим десантникам.

Нагадаємо, що білоруські військові негативно ставляться до перспективи війни. Частина білоруських військових не хоче виконувати наказ про наступ на Україну.

До Білорусі Росія звозить своїх військових та перекидає техніку. на думку експертів, це може бути пов'язано з браком місця для мобілізованих в РФ.

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