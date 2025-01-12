Білоруська армія проводить навчання біля кордонів України: чи є загроза нападу

З підрозділів білоруської армії ударних груп в напрямку нашого кордону не створено.

Білоруська армія розпочала навчання резервістів поблизу кордонів України, але вони не становлять військової загрози.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

“На території Білорусі такі навчання проводяться постійно. Це було 2022 року, 2023 року, було 2024 року. Не варто гостро реагувати, що це може становити загрозу для України”, — сказав він.

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За його словами, на території Білорусі немає російських підрозділів в такій кількості, щоб становити загрозу нашій країні.

“Білорусь постійно підіграє Кремлю, перебуваючи у сфері впливу країни-терористки. Постійно проводить подібного роду навчання як на напрямку кордону з Україною, так і на напрямку кордонів з ЄС”, — сказав Андрій Демченко.

При цьому він зазначив, що навіть з підрозділів білоруської армії якихось ударних груп в напрямку нашого кордону не створено.

“Підрозділи нашої розвідки активно стежать за ситуацією, щоб надалі наші підрозділи могли адекватно відреагувати за потреби. Але ще раз підкреслю, ні переміщення техніки, ні особового складу до кордону ми не відмічаємо”, — додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, в Україні продовжують укріплювати кордон із Білоруссю, максимально перекриваючи шляхи можливого наступу противника.

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