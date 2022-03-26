Білоруські добровольці воюватимуть проти Росії у складі ЗСУ, воїни вже склали присягу

Білоруські добровольці воюватимуть проти Росії у складі ЗСУ, воїни вже склали присягу

Новостворений батальйон отримав свою назву на честь Кастуся Калиновського, який у 19 столітті організовував повстання проти російської імперії.

Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського увійшов до складу Збройних сил України. Бійці, які виявили бажання воювати за Україну, вже склали присягу.

Про це йдеться на Telegram-каналі батальйону.

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"У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України. Обітницю білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії", — йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що батальйон білоруських добровольців був створений від початку повномасштабного російського вторгнення до України. Свою назву він отримав на честь очільника повстанців Кастуся Калиновського, який у 19 столітті організовував повстання проти російської імперії на території Білорусі.

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