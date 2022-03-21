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Білоруські партизани псують техніку росіян та залізничні колії - радник Тихановської

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Білоруські партизани псують техніку росіян та залізничні колії - радник Тихановської

Associated Press

В Білорусі борються з тим, щоб місцеві війська не вторглися в Україну.

Партизани в Білорусі зупиняють російські потяги та псують техніку, щоб окупанти не могли потрапити до України.

Про це у своєму твітері написав радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.

"Білорусь – земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити білоруських військ в Україну. Україна переможе, Білорусь також буде звільнена", - написав він.

Напередодні Генштаб ЗСУ заявив, що вважає ймовірним наступ ворожих окупантів з білоруської території в напрямку Волині.

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