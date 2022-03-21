Білоруські партизани псують техніку росіян та залізничні колії - радник Тихановської

В Білорусі борються з тим, щоб місцеві війська не вторглися в Україну.

Партизани в Білорусі зупиняють російські потяги та псують техніку, щоб окупанти не могли потрапити до України.

Про це у своєму твітері написав радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.

"Білорусь – земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити білоруських військ в Україну. Україна переможе, Білорусь також буде звільнена", - написав він.

Belarus is a land of partisans. Our heroes stop Russian trains, damage Russian equipment, hand out leaflets to prevent Belarus troops from entering Ukraine. ￼Ukraine will prevail, ￼️⬜️￼️⬜️ Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 20, 2022

Напередодні Генштаб ЗСУ заявив, що вважає ймовірним наступ ворожих окупантів з білоруської території в напрямку Волині.