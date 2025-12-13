Білоруські політв’язні перетнули кордон з Україною: фото

Повернення в'язнів із Білорусі / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У суботу, 13 грудня, між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. На запит та за сприяння американських партнерів Україні передано 114 цивільних громадян, серед них — білоруські політв’язні та ув’язнені українці, які утримувалися на території Білорусі.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він, як і інші цивільні українці, були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби.

Також Україні були передані громадяни Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші.

«Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви», — повідомили в Координаційному штабі.

Сьогоднішній захід з повернення цивільних громадян українська сторона назвала прикладом успішної спільної роботи між США та Україною.

«Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що сьогодні будуть повернуті додому п’ятеро цивільних громадян України, які перебували в ув’язненні на території Білорусі, завдяки США та співпраці української та американської розвідок.

За підсумками дводенних переговорів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та посланця президента США Джона Коула у Мінську американська сторона оголосила про зняття санкцій із білоруського калію.