Укрaїнa
292
2 хв

Білоруські політв’язні перетнули кордон з Україною: фото

Серед звільнених режимом Лукашенка в’язнів — п’ятеро українців.

Богдан Скаврон
Повернення в'язнів із Білорусі

Повернення в'язнів із Білорусі / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У суботу, 13 грудня, між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. На запит та за сприяння американських партнерів Україні передано 114 цивільних громадян, серед них — білоруські політв’язні та ув’язнені українці, які утримувалися на території Білорусі.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він, як і інші цивільні українці, були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби.

Також Україні були передані громадяни Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші.

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

«Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви», — повідомили в Координаційному штабі.

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогоднішній захід з повернення цивільних громадян українська сторона назвала прикладом успішної спільної роботи між США та Україною.

«Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що сьогодні будуть повернуті додому п’ятеро цивільних громадян України, які перебували в ув’язненні на території Білорусі, завдяки США та співпраці української та американської розвідок.

За підсумками дводенних переговорів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та посланця президента США Джона Коула у Мінську американська сторона оголосила про зняття санкцій із білоруського калію.

