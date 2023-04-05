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Білоруським прикордонникам показують ракетні удари по Україні та виступи Зеленського: відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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419
Час на прочитання
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Білоруським прикордонникам показують ракетні удари по Україні та виступи Зеленського: відео

ФОТО: Міністерство оборони Білорусі

Білорусам показали військові злочини РФ.

Українські прикордонники на кордоні з Білоруссю встановили прожектор, на якому показують кадри ракетних ударів РФ з території РБ. 

Про це пише білоруська моніторингова група "Мотилько помоги". 

Прожектор, який демонструє, як Росія з території Білорусі вбиває українців нібито розмістили на пункті пропуску "Виступовичі" Житомирської області. 

На ньому білоруським прикордонникам показують, як росіяни з території РБ наносять ракетні удари по Україні, вбиваючи мирних людей. Також білоруси переглядають виступи президента Зеленського.  

За даними "Білоруського Гаюна", від початку війни РФ випустила з території Білорусі щонайменше 721 ракету. 

Нагадаємо, прикордонники Білорусі скаржаться на українських колег, які "повісили манекен у формі російської армії, назвали Валерою".

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Дата публікації
Перегляди
419
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