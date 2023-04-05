Білоруським прикордонникам показують ракетні удари по Україні та виступи Зеленського: відео

Українські прикордонники на кордоні з Білоруссю встановили прожектор, на якому показують кадри ракетних ударів РФ з території РБ.

Про це пише білоруська моніторингова група "Мотилько помоги".

Прожектор, який демонструє, як Росія з території Білорусі вбиває українців нібито розмістили на пункті пропуску "Виступовичі" Житомирської області.

На ньому білоруським прикордонникам показують, як росіяни з території РБ наносять ракетні удари по Україні, вбиваючи мирних людей. Також білоруси переглядають виступи президента Зеленського.

За даними "Білоруського Гаюна", від початку війни РФ випустила з території Білорусі щонайменше 721 ракету.

Нагадаємо, прикордонники Білорусі скаржаться на українських колег, які "повісили манекен у формі російської армії, назвали Валерою".

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