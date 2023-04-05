Білоруським прикордонникам показують ракетні удари по Україні та виступи Зеленського: відео

Білорусам показали військові злочини РФ.
Українські прикордонники на кордоні з Білоруссю встановили прожектор, на якому показують кадри ракетних ударів РФ з території РБ.
Про це пише білоруська моніторингова група "Мотилько помоги".
Прожектор, який демонструє, як Росія з території Білорусі вбиває українців нібито розмістили на пункті пропуску "Виступовичі" Житомирської області.
На ньому білоруським прикордонникам показують, як росіяни з території РБ наносять ракетні удари по Україні, вбиваючи мирних людей. Також білоруси переглядають виступи президента Зеленського.
За даними "Білоруського Гаюна", від початку війни РФ випустила з території Білорусі щонайменше 721 ракету.
Нагадаємо, прикордонники Білорусі скаржаться на українських колег, які "повісили манекен у формі російської армії, назвали Валерою".
Читайте також:
- Ядерна зброя Росії у Білорусі свідчить про "порожні обіцянки" у заявах Китаю — Столтенберг
- Білорусь проведе військові навчання біля кордону з Польщею
- Кремль продовжує ядерні погрози, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні перед контрнаступом - ISW