Білоруський прикордонник незаконно перетнув український кордон на Волині: подробиці

У Волинській області затримали білоруського прикордонника, який незаконно перетнув український кордон.

Інцидент стався 29 червня о 13:20. Білоруського прикордонника затримали та судили.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

За даними суду, громадянина Республіки Білорусь, старшини з матеріального забезпечення Брестської прикордонної групи затримали на території Шацької ОТГ Ковельського району Волинської області.

Він перетнув український кордон поза межами пункту пропуску. Його затримали на ділянці відповідальності ВІПС "Піща" ВПС "Світязь". Білоруський прикордонник встиг на 200 метрів перетнути український кордон.

На суд білоруський прикордонник не прийшов, проте подав документи, в яких визнав себе винним.

Шацький районний суд Волинської області визнав білоруського прикордонника винним за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Йому присудили 496 грн штрафу та дві доби арешту. Чому білоруський прикордонник перетнув кордон, у матеріалах суду не вказано.

Нагадаємо, Лукашенко звільнив заступника начальника Генштабу, відповідального за мобілізацію.

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