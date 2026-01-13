ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
298
3 хв

Білоруський маршрут для ухилянтів: статистика затримань на кордоні зросла у 350 разів

Журналісти з’ясували, чому українські чоловіки дедалі частіше обирають кордон з Білоруссю для втечі та які ризики це несе.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чому кількість втікачів до Білорусі зросла у сотні разів та яку ціну вони платять спецслужбам

Чому кількість втікачів до Білорусі зросла у сотні разів та яку ціну вони платять спецслужбам / © ТСН.ua

Перетин кордону з Білоруссю стає дедалі популярнішим маршрутом в українських ухилянтів.

Про це йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо».

За інформацією від ДПСУ, яку отримали журналісти, в 2025 році за незаконну спробу перетину державного кордону України з Білоруссю прикордонники затримали:

  • в 2025 році — 1424 чоловіків мобілізаційного віку,

  • в 2024 році 326 осіб,

  • і всього лише 4 особи в 2023 році.

Білоруський напрямок увійшов до п’ятірки за кількістю затриманих військовозобов’язаних, обійшовши польський. Вище у рейтингу:

  • на першому місці — Румунія (10 066).

  • Молдова (4 937)

  • Словаччина (2 265),

  • Угорщина (1 841 особа),

  • Білорусь (1424 чоловіків),

  • кордон з Польщею (511 осіб).

  • Останнє місце у списку — кордон з Росією (1 особа у 2025 році).

Згідно з даними Straży Granicznej (польська прикордонна служба), з від початку повномасштабного вторгнення РФ до 1 грудня 2025 року з Білорусі в Польщу прибуло понад 80 000 українських чоловіків віком 18–60 років. Скільки з них перед цим незаконно перетнули українсько-білоруський кордон — невідомо.

Як працює схема

Журналісти видання поспілкувався з чоловіком, який у спеціалізованих групах у Telegram обіцяє допомогти перетнути кордон із Білоруссю, а потім — із ЄС. За переправлення двох чоловіків він попросив 16 тисяч доларів США.

«Ділок» запропонував купити перевірений маршрут втечі з України або сплатити послугу «під ключ»: замовити авто з досвідченим водієм, який об’їде блок-пости в Україні та привезе до кордону, коли на білоруській стороні чергуватиме «своя зміна» прикордонників.

«Дивіться, вас заберуть із Києва, вас заберуть із будь-якої точки. У цьому немає жодної проблеми. Вас заберуть просто з дому. Ви сплачуєте вже тоді, коли сидите в машині. Виключно. Зі сторони Білорусі вас заберуть і відвезуть до першого готелю, а на наступний день вже до міліції, бо виходи у певні дні, коли зміни свої», — запевнив він.

/ © Слідство інфо

© Слідство інфо

Журналісти з’ясували, що похід триває від трьох до шести днів, адже людей висаджують за 10–30 кілометрів від кордону. У Білорусі на чоловіків чекають працівники КДБ, які розпитують про військову техніку, об’єкти та прильоти.

«Там просять здавати позиції», — розповідає втікач.

«Мене запитували з приводу переміщення військовох техніки. Куди прилітало, куди не прилітало. Я маю на увазі „Шахеди“ і ракети», — каже другий ухилянт.

«Там російська „спецура“ була. Нас „прийняв“ спецназ. Мене і напарника мого пов’язали, зав’язали скотчем і запхнули на заднє сидінння», — зазначає ще один.

Представник білоруської опозиційної організації BELPOL Володимир Жигар попередив, що українців, які потрапляють на територію Білорусі, серйозно допитують.

«Ці люди ставляться на контроль, а потім їх дійсно завозять на кордон з ЄС. Бо їхня головна мета в принципі виконана — це збір інформації», — зазначив він.

Раніше ми писали, як діють схеми з переправлення ухилянтів до Придністров’я і скільки коштує «квиток».

