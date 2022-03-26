Більша частина українських дітей вимушено покинули свої домівки після місяця війни – ЮНІСЕФ

Насильство в масштабах усієї країни призвело до кризи прав дитини, яка може затягнутися на кілька поколінь.

Один місяць війни в Україні спричинив переміщення 4,3 мільйона дітей, що складає понад половину дитячого населення країни (7,5 мільйона). В ці дані входить більше ніж 1,8 мільйона дітей, які переїхали в сусідні країни як біженці, і 2,5 мільйона тих, хто зараз є внутрішньо переміщеними особами всередині України.

Про це пише представництво ЮНІСЕФ в Україні.

"Війна призвела до одного з найстрімкіших та наймасштабніших переміщень дітей із часів Другої світової війни, – зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. – Це похмура віха, яка може мати довгострокові наслідки для наступних поколінь. Безпека дітей, їхній добробут та доступ до основних послуг – все це під загрозою через жахливе насильство, яке не припиняється".

За даними Управління Верховного комісара ООН по правах людини, в Україні від початку війни 24 лютого загинуло як найменше 81 дитина і 108 дітей отримали поранення. Проте ці цифри показують тільки ті випадки, які ООН змогла підтвердити, тож справжня кількість загиблих, ймовірно, набагато вища.

Окрім цього, війна мала руйнівні наслідки для цивільної інфраструктури та доступу до основних послуг.

Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про 52 напади на медичні установи по всій країні за останні чотири тижні. Орієнтовно 1,4 мільйона людей нині не мають доступу до безпечної води, а 4,6 мільйона людей мають обмежений доступ до водопостачання або перебувають під загрозою його відключення. Понад 450 000 дітей віком від 6 до 23 місяців потребують додаткового харчування.

ЮНІСЕФ вже відзначає зниження охоплення плановою та дитячою імунізацією, зокрема проти кору та поліомієліту. Це може невдовзі призвести до спалахів захворювань, яким запобігають вакцини, особливо в перенаселених місцях, де люди шукають захисту від насильства.

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"Лише за кілька тижнів війна спустошила життя дітей України, – сказала Рассел. – Діти терміново потребують миру та захисту. Їм необхідні їхні права. ЮНІСЕФ продовжує закликати до негайного припинення вогню та захисту дітей від небезпеки. Критична інфраструктура, від якої залежать діти, зокрема лікарні, школи та будівлі, які служать укриттям для цивільних осіб, ніколи не повинна зазнавати нападів".

ЮНІСЕФ та його партнери працюють для забезпечення гуманітарною допомогою дітей в Україні та сусідніх країнах.

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