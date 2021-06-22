Понад 100 єврейських громад України підтримали будівництво Меморіалу Голокосту "Бабин Яр" та звернулися до влади

Єврейські громади підтримали будівництво Меморіалу пам'яті в Бабиному Яру.

Об'єднана єврейська община України повідомляє, що більше ніж 100 єврейських громад підтримали будівництво Меморіалу в Бабиному Яру.

В ОЄОУ повідомили, що єврейські громади України долучилися до позиції організації та підтримали будівництво Меморіалу пам'яті в Бабиному Яру Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".

Громади надіслали звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Єврейська спільнота України зазначила, що питання меморіалізації всесвітньо відомої трагедії Бабиного Яру має високий пріоритет важливості й вимагає негайної реалізації з максимальним рівнем підтримки, який є в суспільстві.

"Виходячи з цього, будь-які маніпуляції щодо позиції єврейської громади України відносно будівництва Меморіалу МЦГ "Бабин Яр" мають бути негайно припинені, а проєкти Центру мають реалізуватися в найкоротший термін", - наголосили в Об’єднаній єврейській общині України.

Нагадаємо, 14 травня Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" разом із главою Офісу президента та прем’єр-міністром відкрили у Бабиному Яру символічну синагогу – Місце для роздумів.

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