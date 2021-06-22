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Понад 100 єврейських громад України підтримали будівництво Меморіалу Голокосту "Бабин Яр" та звернулися до влади

Понад 100 єврейських громад України підтримали будівництво Меморіалу Голокосту "Бабин Яр" та звернулися до влади

УНІАН

Єврейські громади підтримали будівництво Меморіалу пам'яті в Бабиному Яру.

Об'єднана єврейська община України повідомляє, що більше ніж 100 єврейських громад підтримали будівництво Меморіалу в Бабиному Яру.

В ОЄОУ повідомили, що єврейські громади України долучилися до позиції організації та підтримали будівництво Меморіалу пам'яті в Бабиному Яру Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".

Громади надіслали звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Єврейська спільнота України зазначила, що питання меморіалізації всесвітньо відомої трагедії Бабиного Яру має високий пріоритет важливості й вимагає негайної реалізації з максимальним рівнем підтримки, який є в суспільстві.

"Виходячи з цього, будь-які маніпуляції щодо позиції єврейської громади України відносно будівництва Меморіалу МЦГ "Бабин Яр" мають бути негайно припинені, а проєкти Центру мають реалізуватися в найкоротший термін", - наголосили в Об’єднаній єврейській общині України.

Нагадаємо, 14 травня Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" разом із главою Офісу президента та прем’єр-міністром відкрили у Бабиному Яру символічну синагогу – Місце для роздумів.