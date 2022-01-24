"Більше 160 їду, нічого не відбувається": під Харковом карма миттєво наздогнала нетверезого "гонщика" (відео)

Нетверезий водій влетів у магазин.
У Харківській області гонщик, який розігнався до 160 км/год, влетів у магазин.
Відео виклали в Мережі.
У селищі Васищеве під Харковом п'яний водій похвалився тим, що розігнався до 160 км/год.
"Більше 160 їду. Нічого не стається. Мус*ра не зупиняють", - похвалився на відео водій.
Карма прийшла миттєво. За кілька секунд після сказаного, авто не вписалося в поворот, протаранило магазин і полетіло на кілька метрів, дивом не в'їхавши у житлові будинки.
Зазначається, що "гонщика" з травмами доправили до лікарні та склали на нього адмінпротокол за керування авто у стані алкогольного сп'яніння.
Підписники в Мережі прокоментували побачене:
- Понабудували магазинів.
- Добре, що на його шляху не було людей.
- Магазину пів року, їх змусять сплатити за ремонт.
Нагадаємо, що в одному з сіл Криниченської громади 32-річний місцевий житель помітив відкритий Volkswagen Passat і вирішив покататися.
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