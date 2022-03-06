"Більше 2 000 іноземних студентів страждають від голоду, холоду та обстрілів": Верещук про зрив гуманітарних коридорів

​​Україна намагається допомогти іноземним студентам.

Віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що Україна намагається допомогти іноземним студентам, однак їхні посольства також мають тиснути на Росію.

Про це вона повідомила під час брифінгу.

"Окремо хочу торкнутись проблеми іноземних студентів. Це сотні громадян з Індії. Більше 700 з Китаю, Туреччини, Пакистану та інших країн. Всього це більше 2 000 громадян іноземних країн, які сьогодні страждають від голоду, холоду, обстрілів разом з українськими студентами, українськими жінками, дітьми, людьми похилого віку від агресивної позиції Росії.

В мене питання до посольств, до представників влади Туреччини, Китаю, Індії. Ми всю ніч мали з вами переписки щодо того, як врятувати, як евакуювати ваших громадян. Сьогодні відбулася розмова, до прикладу, пана Ердогана з Путіним. А чи знає пан Ердоган, що 70 його громадян сьогодні не змогли разом з сотнями і тисячами українців виїхати з Маріуполя. Вони там, ховаються, плачуть, вони помирають від голоду, і вони разом з українцями не змогли отримати шанс вижити. Чи знають це ті, хто приймають рішення далі робити все, щоб Путін проявляв свою звірячість саме на цивільних.

Весь світ має пояснити собі, що відбувається. Ми намагаємось допомогти китайським студентам, я на постійному зв'язку з послом Китаю в Україні. Ми намагаємось домовитись про гуманітарний коридор для більше ста студентів з Сум, які уже десять днів, за словами посла, як горобці бояться за своє життя.

Скажіть, я звертаюсь зараз до влади китаю, що потрібно зробити, щоби ми всі разом зрозуміли, що немає сьогодні громадян Китаю, Індії, Туреччини, чи інших. Ми не розрізняємо, чи це українець, чи це громадянин Туреччини, чи Китаю. Ми допомагаємо всім. Нас болить життя кожного, життя та здоров'я всіх, хто потрапив у біду" - заявила вона.