"Більше 2 000 іноземних студентів страждають від голоду, холоду та обстрілів": Верещук про зрив гуманітарних коридорів

Україна намагається допомогти іноземним студентам.
Віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що Україна намагається допомогти іноземним студентам, однак їхні посольства також мають тиснути на Росію.
Про це вона повідомила під час брифінгу.
"Окремо хочу торкнутись проблеми іноземних студентів. Це сотні громадян з Індії. Більше 700 з Китаю, Туреччини, Пакистану та інших країн. Всього це більше 2 000 громадян іноземних країн, які сьогодні страждають від голоду, холоду, обстрілів разом з українськими студентами, українськими жінками, дітьми, людьми похилого віку від агресивної позиції Росії.
В мене питання до посольств, до представників влади Туреччини, Китаю, Індії. Ми всю ніч мали з вами переписки щодо того, як врятувати, як евакуювати ваших громадян. Сьогодні відбулася розмова, до прикладу, пана Ердогана з Путіним. А чи знає пан Ердоган, що 70 його громадян сьогодні не змогли разом з сотнями і тисячами українців виїхати з Маріуполя. Вони там, ховаються, плачуть, вони помирають від голоду, і вони разом з українцями не змогли отримати шанс вижити. Чи знають це ті, хто приймають рішення далі робити все, щоб Путін проявляв свою звірячість саме на цивільних.
Весь світ має пояснити собі, що відбувається. Ми намагаємось допомогти китайським студентам, я на постійному зв'язку з послом Китаю в Україні. Ми намагаємось домовитись про гуманітарний коридор для більше ста студентів з Сум, які уже десять днів, за словами посла, як горобці бояться за своє життя.
Скажіть, я звертаюсь зараз до влади китаю, що потрібно зробити, щоби ми всі разом зрозуміли, що немає сьогодні громадян Китаю, Індії, Туреччини, чи інших. Ми не розрізняємо, чи це українець, чи це громадянин Туреччини, чи Китаю. Ми допомагаємо всім. Нас болить життя кожного, життя та здоров'я всіх, хто потрапив у біду" - заявила вона.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.