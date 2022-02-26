Понад 20 кримінальних проваджень: Харківська прокуратура продовжує збір доказів агресії РФ

Кожен злочин фіксують відповідно до вимог законодавчих актів України.

Органи прокуратури Харківщини продовжують виконання своїх процесуальних функцій.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури в Telegram.

"Керівник обласної прокуратури знаходиться у Харкові та продовжує координувати діяльність з протидії злочинності у місті та збору доказів агресії РФ", - йшлося в повідомленні.

Зазначили, що кожен злочин фіксують відповідно до вимог законодавчих актів України. Зокрема на ранок 26 лютого 2022 року до ЄРДР правоохоронцями внесено більше 20 кримінальних проваджень, в основному за статтею 110 КК України – посягання на територіальну цілісність України, та за статтею 438 КК України – за фактами застосування засобів ведення війни.

Затримуються злочинці, часто за сигналами місцевих жителів, за що їм окрема вдячність! - додали в повідомленні.