Більше хворих, менше смертей: у НАН спрогнозували, як розвиватиметься епідемія коронавірусу до кінця вересня

Більше хворих, менше смертей: у НАН спрогнозували, як розвиватиметься епідемія коронавірусу до кінця вересня

Загрозливою є ситуація з коронавірусом на Заході України, кажуть науковці.

Темпи поширення епідемії коронавірусу в Україні суттєво прискорилися за останні два тижні. Кількість нових випадків інфікування, смертей та госпіталізацій, які ще два тижні тому були подібними до минулорічних, продемонстрували випереджальне зростання.

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Про це заявили в Національній академії наук України, де зробили прогноз розвитку поширення коронавірусу в Україні від сьогодні, 15 вересня, і до 28 вересня.

За даними НАН, впродовж тижня 15–21 вересня 2021 року середня кількість нових випадків коронавірусу в Україні становитиме 3638. А під кінець місяця, 22–28 вересня, вона ще більше зросте і сягне позначки у 5208 хворих українців.

Прогноз кількості нових випадків за результатами обчислень статистичною моделлю Prophet і компартментною моделлю SEIR-U, таблиця НАНУ

Водночас науковці вважають, що кількість смертей від COVID-19 в подальшому дещо знизиться і пояснюють це тим, що вік хворих змінився.

У НАН припускають, що стаціонарне навчання у школах повпливало на ріст кількості інфікованих коронавірусом в Україні.

"На тлі початку навчального року різко зросла захворюваність серед дітей, частка яких у випадках хвороби вперше за весь час статистики перевищила 10% (за попередніми даними). Той факт, що захворюваність різко зросла одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей, свідчить на користь гіпотези про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в українських умовах", - кажуть науковці.

Також вчені зазначили, що загрозливою є ситуація з коронавірусом на Заході України. Високою є захворюваність у Чернівецькій області, а її високі темпи зростання спостерігаються у Львівській, Волинській, Тернопільській та інших областях.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 15 вересня зафіксовано 4 640 нових випадків коронавірусу. Впродовж доби від COVID-19 померло 93 людини, 1 858 пацієнтів одужало.

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