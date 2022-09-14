Більше на армію і менше на зарплати урядовцям: стали відомі перші цифри з держбюджету на 2023 рік

Уряд передав на розгляд Верховної Ради проєкт бюджету на 2023 рік. Він дуже відрізнятиметься від тих, що були ухвалені в попередні роки.

Основним пріоритетом залишається сектор безпеки і оборони, на який планують виділити понад 1 трильйон гривень. Натомість скоротити збираються видатки на утримання органів влади.

Про це повідомив очільник бюджетного комітету Юрій Арістов у Facebook.

"Бюджетний процес розпочався. Вивчаємо проєкт на 2023 рік, який Уряд вже передав на розгляд Верховної Ради. Звісно, попереду ще багато роботи, але вже точно можно сказати: цей бюджет дуже сильно відрізняється від тих, що були в попередні роки", - наголосив Арістов.

За його словами, це буде бюджет воюючої країни.

"Є дуже чіткі пріоритети - обороноздатність країни та люди, які мають відчувати підтримку з боку держави в складний момент. Все інше зачекає кращих часів. Загалом видатки запропоновано зменшити на 272, 7 млрд гривень. До речі, одне з суттєвих скорочень - утримання органів влади: мінус 11,6 млрд гривень порівняно з цим роком", - зауважив Арістов.

Так, оборона та безпека в цілому, як і обіцяв президент, отримає більше трильйона гривень, це 17,8 % від ВВП. Для підтримки ветеранів війни (житло, виплати, реабілітація) виділено 6,8 мільярдів грн. Щодо фінансування деокупованих територій — Фонд ліквідації наслідків збройної агресії отримає 19 млрд, а на дотації на компенсацію втрат місцевих бюджетів у зв'язку в агресією Росії піде 24 млрд.

Крім того, передбачено:

збільшення видатків на cоціальний захист;

збереження заробітної плати працівникам освіти та медпрацівникам, збереження стипендій;

посилення епідеміологічного нагляду, розвиток реабілітаційних послуг та послуг психологічної підтримки, а також розширення програми реімбурсації ліків - тобто їхнє отримання пацієнтами безкоштовно чи з мінімальною оплатою;

субвенції місцевим бюджетам на облаштування укриттів в закладах освіти та оновлення парку шкільних автобусів.

"І ще один важливий момент: в проєкті збережені кредити для бізнесу за програмою "5-7-9 %" та гранти. Разом це майже 17,4 млрд грн", - наголосив очільник бюджетного комітету.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що середня зарплата у 2023 році орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

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