"Більше не можу, хочу жити, допоможіть": у Харкові чоловік 5 років лупцює дружину на очах у дітей (відео)

"Більше не можу, хочу жити, допоможіть": у Харкові чоловік 5 років лупцює дружину на очах у дітей (відео)

Жінка, яка потерпає від агресії збоку чоловіка, записала відеозвернення.

У Харкові у центрі міста чоловік відлупцював дружину у авто. Молодій жінці завдяки втручанню небайдужих городян вдалося втекти, а агресор почав кидатися на очевидців.

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Відео виклали у Мережі.

Зазначається, що інцидент стався на площі Свободи. З припаркованого BMW перехожі почули крики жінки "відпусти". Вони побачили, як чоловік схопив, за його словами, дружину і тримає, а та намагається вирватися. Водій став погрожувати очевидцям фізичною розправою, щоб ті не втручалися. Жінці вдалося втекти, а потім чоловік почав кидатися на очевидців, після чого побіг за дівчиною.

"Чи наздогнав і чим усе закінчилося – невідомо…Переживаємо за дівчину, чи повернулася вона додому і чи з нею все гаразд. Катя, ти жива?", - написали автори відео.

В коментарях під дописом підписники заходилися висловлювати припущення щодо того, що могло статися - чи було це насильство, або може дівчина була нетверезою.

Катя відгукнулася і повідомила, що з нею все гаразд.

Пізніше вона записала відео, на якому розповіла, що вже 5 років є жертвою насильства з боку свого чоловіка.

"Я не знаю, як це роблять жінки, які потребують допомоги, не знаю, як просити про допомогу, і у кого її просити. Сама потрапила у таку ситуацію, у таке сімейне життя, з якого треба тікати, а втікати не виходить, бо страшно. Я перебуваю у тій ситуації, з якої немає виходу, бо мене можуть вбити чи скалічити, як мій чоловік погрожує зробити мені всі ці роки. У мене двоє дітей, які на жаль це все бачать. Можливо знайдеться та людина чи той державний орган, який зможе мене звільнити, і я почну жити", - сказала Катя.

За словами жінки насильство у її родині триває вже 5 років, вона кілька разів зверталася до поліції, але її чоловік "вирішував" проблему і справі не давали ходу.

"Мій чоловік погрожує мені, що покалічить, що переріже моїх батьків, завдасть тілесних ушкоджень, що забере у мене моїх діток, а головне - людина ця вживає наркотики, на тлі яких у нього «видіння», яких ніколи не було і дуже загострюється агресія. Я йшла багато разів, жаліла дітей і сім'ю переступаючи через себе, боячись, що щось мені зробить, але більше не можу, я хочу жити і жити спокійно, допоможіть будь ласка", - написала жінка.

Користувачі Мережі дали дівчині контакти організацій, куди можна звертатися жертвам насильства.

У Харкові чоловік 5 років лупцює дружину на очах у дітей (відео)

Нагадаємо, що чоловік, який відлупцював свою колишню у магазині Запоріжжя, отримав строк. Він проведе у в'язниці 3 роки.

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