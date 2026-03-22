ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

Більше не навчатимуть за кордоном: куди і чому перенесуть навчання українських військових

Підготовку бійців безпосередньо в Україні, як очікується, буде значно ефективнішою.

Автор публікації
Катерина Сердюк
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

У Генеральному штабі ЗСУ розглядають можливість зосередити підготовку українських військовослужбовців безпосередньо на території України. Усе через те, що західні інтруктуори «відірвані від реальності».

Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу Євген Межевікін, пише «Мілітарний».

За його словами, таке рішення пов’язане з тим, що іноземні інструктори не завжди мають актуальний бойовий досвід, який відповідає сучасним умовам війни в Україні.

«Вони відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій», — пояснив він.

Водночас у Генштабі підкреслюють, що робота над удосконаленням підготовки триває, зокрема й у співпраці з міжнародними партнерами.

Окремо зазначається, що ініціативу щодо перенесення основної частини навчання в Україну підтримала Велика Британія, яка запропонувала зосередити підготовку в окремих центрах, щоб підвищити її ефективність і уникнути розпорошення ресурсів.

Раніше йшлося про те, що в Україні запровадять обов’язкову військову підготовку для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей, яку інтегрують у навчальний процес. Її мета — створити кадровий резерв фахівців, важливих для фронту та військової медицини. Програми підготовки планують оновити, зокрема збільшити обсяг навчання та чітко визначити вимоги до знань і навичок. Зміни мають набути чинності з 2026 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
219
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie