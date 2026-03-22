Більше не навчатимуть за кордоном: куди і чому перенесуть навчання українських військових

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

У Генеральному штабі ЗСУ розглядають можливість зосередити підготовку українських військовослужбовців безпосередньо на території України. Усе через те, що західні інтруктуори «відірвані від реальності».

Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу Євген Межевікін, пише «Мілітарний».

За його словами, таке рішення пов’язане з тим, що іноземні інструктори не завжди мають актуальний бойовий досвід, який відповідає сучасним умовам війни в Україні.

Реклама

«Вони відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій», — пояснив він.

Водночас у Генштабі підкреслюють, що робота над удосконаленням підготовки триває, зокрема й у співпраці з міжнародними партнерами.

Окремо зазначається, що ініціативу щодо перенесення основної частини навчання в Україну підтримала Велика Британія, яка запропонувала зосередити підготовку в окремих центрах, щоб підвищити її ефективність і уникнути розпорошення ресурсів.

Раніше йшлося про те, що в Україні запровадять обов’язкову військову підготовку для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей, яку інтегрують у навчальний процес. Її мета — створити кадровий резерв фахівців, важливих для фронту та військової медицини. Програми підготовки планують оновити, зокрема збільшити обсяг навчання та чітко визначити вимоги до знань і навичок. Зміни мають набути чинності з 2026 року.