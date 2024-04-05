Більше не "обмежено придатні": скільки часу є на проходження ВЛК та за яких умов можна звільнитися від служби

"Обмежено придатних" більше не існує, президент підписав відповідний документ. Що передбачає скасування такого статусу – вже пояснили у Міноборони. Скільки часу є, щоб пройти повторну ВЛК, за яких умов можна звільнитися з війська та який "сюрприз" чекає на військовозобов'язаних?

Усі деталі гучних змін – в ексклюзиві TSN.UA.

Статус "обмежено придатний" скасовано: що далі

3 квітня був опублікований підписаний Президентом Володимиром Зеленським закон № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний". Міністерство оборони оперативно роз’яснило, що чекає на військових та військовозобовʼязаних, які мають цей статус. Отже, скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний чи непридатний).

Громадяни, які були визнані "обмежено придатними", мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців після набрання чинності законом. Тобто, можновладці вирішили спрацювати на випередження і не чекати прийняття нового законопроєкту про мобілізацію, а діяти швидше і винесли цю норму до іншого законопроєкту, який успішно був проголосований та підписаний президентом України. До речі, про такі зміни, напередодні, повідомила і заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону. Ба більше, за словами Калмикової, це має "полегшити життя десяткам тисяч людей".

Що кажуть у Міноборони?

У Міноборони підкреслюють, що після повторного огляду військові, які будуть визнані непридатними, – будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними – продовжать службу. Військовозобов’язані, визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку, а визнані придатними – підуть боронити країну. Ніби-то все зрозуміло. Однак, без «сюрпризів» не обійшлось. Виявляється, що після набрання законом чинності уряд має 3 місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби. Цікаво, а чи будуть у цьому списку, наприклад, хвороби серця, поганий, зір, цукровий діабет та інше? Бо як показує практика, наразі навіть з такими хворобами людей «гребуть» представники ТЦК, а потім ми читаємо некрологи у пресі. І помирають ці чоловіки не на фронті, а після відвідин ТЦК та проходження ВЛК. Доречі, про "правильні" висновки ВЛК та "добросовісну" роботу ТЦК кричать не тільки цивільні. На це звертають увагу і самі військові. Журналіст та письменник, а тепер військовослужбовець Станіслав Асєєв розповів, якими можуть бути наслідки скасування статусу "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. Про це він заявив у коментарі “Радіо Свобода”.

"Я бачив людину, яка була з вадами зору, і її записали у снайпери, це майже анекдот. По-друге, я зіткнувся з людьми, вже коли лежав у лікарні, у них брали аналіз крові і виявляли гепатит. А це мала б виявити ВЛК, а не коли вони потрапили до "учебки". Невідомо, наскільки об'єктивно ВЛК буде оцінювати людей, які обмежено придатні і в який бік вони це будуть робити. Якщо будуть вони робити це з якоюсь користю, або все ж таки за станом здоров'я. Тому більшість побратимів, з якими ми обговорювали це, ставляться до цього скептично та з певною недовірою"

Зміни у проходженні військової служби

Своєю чергою очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова також розповіла, що змінилося для українців у питанні проходження військової служби та мобілізації. Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Нагадаю, 4 травня вступає в дію закон, який прибирає деякі привілеї для військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби в мирний час, або обмежено придатними до військової служби у воєнний час. Тепер таких понять взагалі не буде, або ти військовий придатний до військової служби або непридатний"

Відтепер причиною звільнення з військової служби може бути тільки непридатність, зауважила Денісова.

"Якщо були такі підстави на звільнення з військової служби, військовослужбовець був визнаний обмежено-придатним до військової служби у воєнний час, на ці категорії таке право вже не розповсюджується. Тобто тепер причиною звільнення з військової служби може бути тільки непридатність. Така ж умова була про припинення контракту з військовослужбовцями, коли військовослужбовець був визнаний обмежено придатним до військової служби. Тепер це можливо тільки тоді, коли людина буде визнана непридатною до військової служби".

Правозахисниця також прокоментувала збільшення віку граничного перебування на обліку призовників і назвала умови, за яких військовозобов'язаних можуть мобілізувати відсьогодні.

"Норма була прийнята парламентом ще влітку 2023 року, тільки зараз президент підписав цей закон. Сьогодні, 4 квітня він вступає в дію. Це означає, що всі чоловіки 25, 26 років, які перебували до цього дня на військовому обліку, як призовники, віднині стають військовозобов'язаними, і можуть бути мобілізовані на військову службу, якщо придатні за станом здоров'я. Також можуть бути мобілізовані ті, хто придатні і ще не мають права на відстрочку від військової служби"

Скільки є часу

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада України прийняла закон про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Саме він передбачає повне скасування статусу "обмежено придатний", тож усі військові та військовозобов’язані, які його мають, повинні повторно пройти ВЛК. Президент вже підписав цей документ і він був опублікований на сайті ВР. Відзначимо, що закон, який скасовує статус "обмежено придатний" набуде чинності рівно через місяць після його публікації – 4 травня. Тобто "на все про все" у всіх, хто має зараз цей статус є 9 місяців. За цей термін необхідно повторно пройти ВЛК і вже підтвердити статус "придатний" чи "непридатний" до служби в армії. Кінцевий термін – 4 лютого 2025 року.

Раніше остаточно стало відомо, чи розсилатимуть українцям електронні повістки.

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