Більше не треба обходити усіх спеціалістів: медогляд школярам проводитиме сімейний лікар

Для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення, згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, наголошують у МОЗ.

Відтепер медичні довідки для зарахування дитини до навчального закладу можна буде отримати у сімейного лікаря, усіх спеціалістів поліклініки обходити більше не потрібно.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Раніше задля отримання довідки для зарахування дитини до навчального закладу батьки були змушені планувати візити до кількох лікарів та отримувати довідки різної форми. Це створювало дискомфорт для пацієнтів і суттєве навантаження на медичну систему.

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Однак тепер усі базові обстеження дитина може пройти у сімейного лікаря.

"Обстеження лікарем "первинки" включає збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії. Усі інші обстеження, клінічні та лабораторні дослідження призначатимуть за показаннями або за вимогами закладу освіти", – пояснюють у МОЗ.

На основі проведених обстежень сімейний лікар формуватиме узагальнений висновок про стан здоров’я дитини, зазначають у міністерстві.

Крім того, лікар "первинки" надаватиме рекомендації щодо фізичної активності, рівня фізичного навантаження, режиму харчування, додаткових обстежень, лікування (за наявності показань) та профілактичних щеплень дитини.

Для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, наголошують у МОЗ.

"Ще одна важлива зміна – відтепер за результатами таких медичних оглядів видаватимуть документи єдиного зразка. Довідка видається на підставі даних медогляду дитини, якщо немає медичних протипоказань для її перебування у цьому навчальному закладі", – зазначили у міністерстві.

Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка або школи в Україні є обов’язковими. Медогляди для вступу в інші освітні заклади проводять, якщо це є вимогою самого закладу чи умов вступу.

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