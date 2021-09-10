Більше не Володимир-Волинський: на Волині проголосували за перейменування міста і повернення йому історичної назви

За перейменування висловилися більшість присутніх містян.

У Волинсьській області перейменували місто Володимир-Волинський. Таке рішення ухвалили містяни на громадських слуханнях.

Про це повідомляється на сайт Володимир-Волинської міської ради.

У голосуванні взяли участь понад 200 містян, які прийшли на громадські слухання з паспортами. Тему перейменування Володимир-Волинського у місті обговорювали кілька років, була навіть петиція щодо повернення місту назви, рішення молодіжної ради, громадської ради і створено робочу групу.

"Питання повернення Володимиру-Волинському історичної назви неодноразово порушувалось, починаючи з часів проголошення незалежності. Особисто я переконаний, що місто, яке одне з перших отримало Магдебурзьке право, засновником якого був рівноапостольний князь Володимир, має повернути собі ім’я, котре носило упродовж багатьох століть і котре зафіксоване у літописах часів Київської Русі", – зазначив у вступному слові міський голова Ігор Пальонка.

Запрошені на громадські слухання історики розповіли, що у часи Галицько-Волинського князівства місто мало назву "Володимир". "Волинський" до нього додали у часи Російської імперії, аби не плутати українське місто Володимир і з російським "Владимиром", розташованим на річці Клязьмі.

Після 4 годин обговорень учасники врешті проголосували. За перейменування висловились 137 зареєстрованих учасників. Вони підняли свої мандати угору, віддавши таким чином свій голос за повернення місту історичної назви Володимир.

Остаточне рішення щодо перейменування затверджує Верховна Рада.

Нагадаємо, що в Україні тепер є свій Нью-Йорк. Це селище міського типу в Донецькій області. раніше перейменували в Новгородське, але 1 липня 2021-го народні депутати на сесії Верховної Ради повернули селищу історичну назву.

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