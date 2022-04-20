Більше не зніматимуть відео для Тіктоку: ЗСУ ліквідували взвод вояк з Чечні

Більше не зніматимуть відео для Тіктоку: ЗСУ ліквідували взвод вояк з Чечні

Збройні сили України добряче всипали російським окупантам, які приїхали з Чечні вбивати українців.

Українські захисники знищили взвод з РФ разом їз їхньою технікою.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"18 квітня під час ведення бойових дій на території України було знищено взвод зі складу БТГр 70 мотострілецького полку (в/ч 71718, Шалі, Чеченська республіка) 42 мотострілецької дивізії. Втрати особового складу: близько 10 загиблих, 15 поранених, 3 військовослужбовці вважаються зниклими безвісти (згоріли в БМП)", - розповів Цимбалюк.

Нагадаємо, що під Рубіжним і Сєвєродонецьком ЗСУ під час штурму відправили у шпиталь понад 100 окупантів. До місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Також під Харковом ЗСУ розгромили танкову тактичну групу окупантів, ті накивали п'ятами назад до Росії.

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