"Більше нема сил так жити": жителі Донецька масово скаржаться на відсутність води та опалення

Місцеві скаржаться, що опалення і водопостачання немає, а кошти повинні платити.
У тимчасово окупованому Донецьку місцеві жителі масово скаржаться на комунальний колапс.
Про це йдеться у відео, яке опублікував український журналіст Денис Казанський.
За словами жителів Донецька, у них другій рік немає ні води, ні опалення. Вони скаржаться у ЖЕК, однак там до них ставляться, "як до худоби". А окупаційній "владі" начхати на їхні проблеми.
Окрім цього, опалення і водопостачання немає, а кошти повинні платити, і не малі. Місцеві скаржаться, що у них немає таких грошей, бо отримують невелику пенсію.
Як встановив журналіст, комунікації в окупованому росіянами місті гниють, розвалюються, але лагодити їх ніхто не збирається кому, бо в ЖЕКах катастрофічна нестача слюсарів. Працює лише близько 20% співробітників - решту викрали відправили воювати та кидають на "м'ясні штурми" на Авдіївку, Мар'їнку та Маріуполь.
Більше про катастрофічну ситуацію у Донецьку - дивіться нижче.
Нагадаємо, окупаційна "влада" скаржилася, що через атаку на ТЕС частина Донецької області знеструмлена.
Читайте також:
- Росіяни продовжують наступ в районі Авдіївки на шести напрямках: українці відбили понад 30 атак - ISW
- Росіяни змінили тактику наступу: генерал Тарнавський розповів подробиці
- Атаки Росії по об'єктах інфраструктури України посиляться: Столтенберг закликав готуватися