"Більше нема сил так жити": жителі Донецька масово скаржаться на відсутність води та опалення

Місцеві скаржаться, що опалення і водопостачання немає, а кошти повинні платити.

У тимчасово окупованому Донецьку місцеві жителі масово скаржаться на комунальний колапс.

Про це йдеться у відео, яке опублікував український журналіст Денис Казанський.

За словами жителів Донецька, у них другій рік немає ні води, ні опалення. Вони скаржаться у ЖЕК, однак там до них ставляться, "як до худоби". А окупаційній "владі" начхати на їхні проблеми.

Окрім цього, опалення і водопостачання немає, а кошти повинні платити, і не малі. Місцеві скаржаться, що у них немає таких грошей, бо отримують невелику пенсію.

Як встановив журналіст, комунікації в окупованому росіянами місті гниють, розвалюються, але лагодити їх ніхто не збирається кому, бо в ЖЕКах катастрофічна нестача слюсарів. Працює лише близько 20% співробітників - решту викрали відправили воювати та кидають на "м'ясні штурми" на Авдіївку, Мар'їнку та Маріуполь.

Більше про катастрофічну ситуацію у Донецьку - дивіться нижче.

Нагадаємо, окупаційна "влада" скаржилася, що через атаку на ТЕС частина Донецької області знеструмлена.

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