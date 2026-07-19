Більше ніколи не злетить: з’явився супутниковий знімок ураженого Ту-95 на аеродромі "Енгельс-2"

Ту-95 / © Вікіпедія

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У Мережі з’явився супутниковий знімок російського літака Ту-95МС, знищеного у ніч проти 16 липня на аеродромі “Енгельс-2” у Саратовській області РФ.

Відповідне фото у неділю, 19 липня, опублікувало видання «Радіо Свобода».

В описі до знімка зазначається, що на ньому — наслідки ураження аеродрому Енгельс та знищений бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС.

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Супутниковий знімок аеродрому "Енгельс-2"

Нагадаємо, 17 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що силами Служби безпеки України в російському місті Енгельс був знищений військовий літак Ту-95, який використовувався для ракетних ударів РФ по Україні.

Зголом в СБУ підтвердили цю інформацію і зазначили, що літак зазнав критичних пошкоджень — у нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні, підкреслили в спецслужбі.

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