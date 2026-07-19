ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2242
Час на прочитання
1 хв

Більше ніколи не злетить: з’явився супутниковий знімок ураженого Ту-95 на аеродромі "Енгельс-2"

Супутник зафіксував місце стоянки літака Ту-95МС на авіабазі «Енгельс», де після удару залишилися характерні сліди ураження.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Ту-95

Ту-95 / © Вікіпедія

У Мережі з’явився супутниковий знімок російського літака Ту-95МС, знищеного у ніч проти 16 липня на аеродромі “Енгельс-2” у Саратовській області РФ.

Відповідне фото у неділю, 19 липня, опублікувало видання «Радіо Свобода».

В описі до знімка зазначається, що на ньому — наслідки ураження аеродрому Енгельс та знищений бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС.

Супутниковий знімок аеродрому "Енгельс-2"

Супутниковий знімок аеродрому "Енгельс-2"

Нагадаємо, 17 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що силами Служби безпеки України в російському місті Енгельс був знищений військовий літак Ту-95, який використовувався для ракетних ударів РФ по Україні.

Зголом в СБУ підтвердили цю інформацію і зазначили, що літак зазнав критичних пошкоджень — у нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні, підкреслили в спецслужбі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2242
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie