Більше ніж Предстоятель: Митрополит Епіфаній постає як духовний покровитель українського мистецтва

У переддень Світлого Христового Воскресіння учасників духовно-мистецького проєкту «Молитва за Україну» відзначили церковними нагородами Православної Церкви України.

Відзнаки вручено з благословення Предстоятеля ПЦУ — Митрополита Епіфанія — за внесок у розвиток українського мистецтва, утвердження духовних цінностей та осмислення війни через культуру.

Нагородження стало знаковою подією, що підкреслює роль церкви не лише як духовного інституту, а й як важливого партнера у підтримці сучасного українського мистецтва.

За що відзначили учасників

Як зазначають у ПЦУ, нагороди стали знаком визнання діяльності, спрямованої на духовне осмислення війни, пам’яті, жертви та відповідальності перед українським народом.

Сам проєкт «Молитва за Україну», започаткований народним художником України Володимиром Козюком, об’єднує митців навколо ідеї сучасної сакральної образності як форми живої молитви — через мистецтво, символ і традицію.

Делегація ПЦУ на Фанарі

Проєкт також має міжнародний вимір. Нещодавно, з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія делегація Православної Церкви України на чолі з єпископом Донецьким і Словʼянським Савою відвідала Архієпископа Константинополя — Нового Риму і Вселенського Патріарха Варфоломія в резиденції на Фанарі (Стамбул, Туреччина).

До складу делегації увійшов і митрофорний протоієрей, секретар Митрополії Православної Церкви України у звʼязках з громадськістю отець Віталій Даньчак. Під час зустрічі з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм І йому було презентовано проєкт та передано ікону «Молитва за Україну», а також звершено спільну молитву за Україну та справедливий мир. Делегація отримала благословення на подальшу духовну і мистецьку діяльність.

Що означає ця подія

Нагородження учасників мистецького проєкту та міжнародна діяльність ПЦУ свідчать про значно ширшу роль церкви в українському суспільстві.

Йдеться не лише про духовне служіння, а й про початок системної підтримки очільником Православної Церкви України культури, мистецтва всередині країні та просування національної ідентичності на найвищому рівні у світі.

Таким чином, Епіфаній дедалі більше постає як моральний орієнтир і духовний лідер, який підтримує сучасне українське мистецтво як важливу частину боротьби за ідентичність і майбутнє країни.

Хто отримав церковні нагороди

У межах проєкту «Молитва за Україну», започаткованого народним художником України Володимир Козюк, відзначили митців, меценатів, організаторів та учасників.

Орденом Архістратига Михаїла І ступеня нагороджено:

Володимира Козюка

Олега Ситника

Дмитра Овечкіна

Орденом Святителя Миколая відзначено:

Юрія Котика

Олександра Свіщова

Оксану Старак-Повякель

Миколу Філонова

Медаллю Архістратига Михаїла нагороджено:

Владислава Задворського

Дмитра Корзуна

Євгенію Божко

Ольгу Тяжелову

Валерію Кузьменко

Ольгу Козюк

Вручення нагород здійснив секретар Митрополії ПЦУ у зв’язках із громадськістю, митрофорний протоієрей Віталій Даньчак.