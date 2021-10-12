Більше подорожей та дешеві квитки: які можливості для українців відкриває "авіаційний безвіз" з ЄС

Більше подорожей та дешеві квитки: які можливості для українців відкриває "авіаційний безвіз" з ЄС

За словами Шмигаля, Україна стала ще на крок ближчою до Європи.

Угода про "відкрите небо" з ЄС безпосередньо наближає українців до доступних авіаперельотів. Така угода — це кінець цінових монополій на авіаційному ринку, це збільшення кількості маршрутів, це новий рівень захисту прав споживачів та нові можливості для розвитку туризму в Україні.

Про це у вівторок, 12 жовтня, заявив прем'єр-міністр Україна Денис Шмигаль.

"У нас будуть діяти такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу. Такі самі правила будуть функціонувати й щодо безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного pyxy. ЄС визнаватиме українські сертифікати, видані літакам українського виробництва", - написав він на сторінці у Facebook.

За словами очільника уряду, Україна стала ще на крок ближчою до Європи.

Денис Шмигаль / Facebook

"Ми вдячні нашим європейським друзям та партнерам, які підтримують наші євроінтеграційні наміри. Також хотів би подякувати великій команді дипломатів, співробітників міністерств та експертів, які зробили «авіаційний безвіз» із ЄС реальністю. Окрема вдячність президенту Володимиру Зеленському за політичне лідерство в цьому питанні", - зазначив він.

Шмигаль також додав, що "авіаційний безвіз" — це перший з п’яти "безвізів", які Україна планує підписати з ЄС в наступні 2 роки. Інші чотири: енергетичний, митний, промисловий та цифровий.

"Всі вони так само встановлюють "європейські правила гри" у відповідних секторах. На шляху до Європейського Союзу ми запроваджуємо найкращі правила та практики", - резюмував він.

Нагадаємо:

Україна і Європейський Союз 12 жовтня підписали угоду про єдиний авіаційний простір, відому як "авіаційний безвіз" або "відкрите небо" з ЄС. Відповідний документ підписали в присутності президента України Володимира Зеленського, очільника Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на саміті Україна - ЄС у Києві.

Новини світу: на полях саміту "Україна-ЄС" підписали Угоду про спільний авіапростір

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