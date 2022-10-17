Більше половини українців перевтомлені та не можуть нормально спати в умовах війни – дослідження

На хронічну втому скаржаться 66% мешканців України, 53% – не можуть спати уночі.
Більше половини українців нині перевтомлені та не можуть морально розслабитися в умовах війни.
На хронічну втому скаржаться 66% мешканців України, 53% – не можуть спати уночі.
Про це свідчать дані дослідження соціологічної групи “Рейтинг”.
Соціологи оцінили рівень життєстійкості українців та повідомили, що реакції організму на воєнні події є природними, однак достатньо виснажливими.
“В українців, незважаючи на восьмий місяць війни, все ще вистачає фізичних та моральних сил жити у складних умовах, працювати, допомагати, воювати”, – підсумували дослідники.
Опитування проводилось 8-9 жовтня серед 1000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера ). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів
Нагадаємо, російські окупанти за добу завдали практично пів сотні авіаційних ударів.
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