Більше половини українців перевтомлені та не можуть нормально спати в умовах війни – дослідження

На хронічну втому скаржаться 66% мешканців України, 53% – не можуть спати уночі.

Більше половини українців нині перевтомлені та не можуть морально розслабитися в умовах війни.

На хронічну втому скаржаться 66% мешканців України, 53% – не можуть спати уночі.

Про це свідчать дані дослідження соціологічної групи “Рейтинг”.

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Соціологи оцінили рівень життєстійкості українців та повідомили, що реакції організму на воєнні події є природними, однак достатньо виснажливими.

“В українців, незважаючи на восьмий місяць війни, все ще вистачає фізичних та моральних сил жити у складних умовах, працювати, допомагати, воювати”, – підсумували дослідники.

Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування проводилось 8-9 жовтня серед 1000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера ). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів

Нагадаємо, російські окупанти за добу завдали практично пів сотні авіаційних ударів.

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