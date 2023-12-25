Більше пощади не буде: поблизу Авдіївки російський солдат благав взяти його в полон, але втік (відео)

Іншого від росіянина годі було й чекати.

У районі Авдіївки російський військовий благав про порятунок, стоячи на колінах перед ЗСУ. Український військовий надав шанс солдату здатися у полон. На жаль, росіянин вирішив знехтувати ним і втекти, підписавши смертний вирок своїм побратимам у подібних ситуаціях.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Наступного разу пощади йому не буде", – запевняють воїни 110-ї механізованої бригади ЗСУ.

Раніше стало відомо, що станом на 23 грудня 2023 року ЗСУ знищили 352 390 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1040 військових.

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