Більше, тонше й інтелектуальніше: деталі релізу iPhone 16 та інших новинок на івенті Apple Glowtime

Івент Apple 2024 року під назвою «Glowtime», що відбувся 9 вересня, подарував світові низку довгоочікуваних новинок. Компанія представила розумні годинники Apple Watch Series 10 і Apple Watch Ultra 2, навушники AirPods 4, а також iPhone нового покоління — 16 і 16 Pro.

Apple Watch Series 10 і Ultra 2

Series 10 стали найтоншими Apple Watch за всю історію лінійки. При цьому дисплей новинки на 30% більший, ніж у попередніх моделей.

В Series 10 на нас чекають:

нові кольори та матеріали корпусу — полірований алюміній у відтінках Rose Gold і Black, а також версії Natural Titan і Gold Titan;

інноваційні функції відстеження здоров’я, наприклад, визначення апное уві сні;

можливості для водних видів спорту — вбудований датчик глибини і температури води.

Apple Watch Ultra 2 також представлений у новому корпусі з чорного титану з матовою обробкою. Пристрій працює на watchOS 11, яка включає розширені функції з використанням ШІ, нові циферблати та застосунки.

AirPods 4 та оновлення лінійки AirPods

Нові AirPods 4 оснащені чипом Apple H2 і отримали оновлену акустичну архітектуру з відкритим дизайном. Компактний кейс має порт USB-C та забезпечує до 30 годин автономної роботи. Також компанія анонсувала версію з функціями активного поглинання та режиму прозорості. Пристрій має вбудований у футляр динамік і систему Локатор.

Чим ще запам’ятається оновлення лінійки AirPods:

Революційними функціями слухового здоров’я в AirPods Pro 2: вимірюванням слуху, режимом слухового апарату, захистомом слуху.

Новими кольорами AirPods Max і зарядкою через USB-C.

Фірмова гарнітура Apple оновилася як апаратно, так і програмно.

iPhone 16 і 16 Plus — нова ера iPhone з Apple Intelligence

Apple називає iPhone 16 і 16 Plus першими айфонами нової ери штучного інтелекту Apple Intelligence. Бета-версія ШІ буде доступна цієї осені на всіх моделях iPhone 16, а також на iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Для її роботи необхідно обрати англійську мову (США) як мову Siri й операційної системи на пристрої.

В iPhone 16 і 16 Plus на нас чекають:

новітній чип A18 з модулем Neural Engine, в тому числі для функцій Apple Intelligence;

Fusion камера з 48 Мп основним модулем, новим надширококутним датчиком з автофокусом і режимом макрознімання;

кнопка Action Button і абсолютно нова Camera Control;

Visual Intelligence, що дає змогу моментально отримувати інформацію про об’єкти в кадрі.

Покращений час автономної роботи завдяки новому чипу і збільшеному акумулятору.

iPhone 16 Pro і 16 Pro Max — найбільш просунуті

Ну і наостанок — найтехнологічніші iPhone 16 Pro і 16 Pro Max. Корпус новинок виконаний з титану, а дисплеї стали ще більшими — 6.3 і 6.9 дюйма відповідно.

За продуктивність Pro-моделей відповідає чип A18 Pro з поліпшеними можливостями графічного процесора. Також на нас чекають:

основна камера на 48 Мп і надширококутний модуль на 48 Мп з підтримкою знімання у професійному форматі Apple ProRaw;

телефото з 5-кратним зумом в обох моделях;

знімання уповільненого відео у форматі Dolby Vision 4K з частотою 120 кадрів/с і корекцією кольору;

нова кнопка Camera Control;

4 мікрофони, запис просторового звуку, функція Audio Mix.

У 2024-му році Apple знову представила найбільш технологічну лінійку — цього разу з просунутими можливостями на базі Apple Intelligence. Також компанія задала нові стандарти в категоріях розумних годинників і навушників. З 27 вересня новинки Apple з’являться на полицях магазинів. Слідкуйте за оновленнями на Алло