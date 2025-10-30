"Більше вони просто не витримають": авіаексперт назвав останній рік війни для Росії

Окупанти / © Associated Press

Російська Федерація вичерпує свої ресурси, і нинішній період бойових дій може стати вирішальним. За оцінкою авіаексперта Валерія Романенка, це останній рік війни, оскільки Росія «пішла ва-банк», розуміючи, що більше вона просто не витримає.

Про це він заявив Radio NV.

Авіаексперт Валерій Романенко заявив, що ключовим моментом є найближча зима.

«Більше вони просто не витримають. Якщо вони не отримають перемогу, скажімо, до весни цього року, то вони змушені будуть погодитися щонайменше на умови Трампа. Якщо вони провалять знову свої зимові наступи, то доведеться ще й поступитися згідно з нашими вимогами перемир’я», — заявив експерт.

Романенко підкреслив, що саме тому Росія поставила за мету знищити цієї зими українську енергетику, значно пошкодити транспортну інфраструктуру і, цитуючи самих окупантів, «загнати хохлів до печер». На думку експерта, наступного року Росія просто вичерпає свої ресурси для ведення війни.

«Їм далі просто нічим буде бити, незважаючи на те, скільки наших ракет вони зіб’ють, скільки безпілотників зіб’ють, але їм просто нічим буде бити по наших тилах», — зауважив Романенко.

Цей сценарій стане особливо реалістичним, якщо Україна успішно реалізує власну ракетну програму. Таким чином, для України критично важливо вистояти цю зиму, щоб використати наступний рік як завершальний у війні.

Нагадаємо, ситуація у районі Покровська та прилеглої агломерації дуже складна, оскільки російські війська накопичують особовий склад і намагаються перекрити логістичні шляхи за допомогою дронів, створюючи загрозу оточення. Втрата міста, на жаль, давно стала «питанням часу» через перевагу ворога в ресурсах.

Російські війська значно посилили тиск на фронті, зосередивши найбільшу увагу на Покровському напрямку. Зараз тут відбувається понад 40% усіх штурмових дій. До цих наступальних операцій залучили близько 40 підрозділів Міністерства оборони РФ та спецпризначенців різних силових відомств.