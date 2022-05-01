Більшість без рук і ніг: в Калінінградську область в РФ з України звозять загиблих та поранених окупантів

Більшість без рук і ніг: в Калінінградську область в РФ з України звозять загиблих та поранених окупантів

В Калінінградську область везуть окупантів, які встигли трохи повоювати в Україні.

В регіон надходять тіла загиблих військовослужбовців 11 армійського корпусу (в/ч 25810, Гусєв) зі складу Балтійського флоту після участі у “спеціальній військовій операції” на території України.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

"Цього тижня до Калінінграда привезли трупи 16 солдатів і 34 тяжко поранених (більшість без кінцівок). Крім цього, за наявною інформацією, 28 квітня під час ведення бойових дій у Харківській області загинуло 13 військовослужбовців та 23 отримали серйозні поранення (їхнє життя під загрозою, оскільки немає можливості евакуювати) зі складу 11 армійського корпусу", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, що у Харківській області підрозділи зі складу БТГр 288 артилерійської бригади (в/ч 30683, Муліне) зазнають втрат. ЗСУ знищили реактивну артилерійську батарею з 9К57 "Ураган".

Також найманці ПВК "Вагнер" намагалися атакувати позиції ЗСУ на Луганщині та зазнали втрат. Атака була невдалою, "вагнерівці" отримали на горіхи від українських захисників і накивали п'ятами.

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